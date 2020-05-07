O que aprender com as cidades do ES que não têm casos de Covid-19?

Igreja São João Batista, em Muqui Crédito: Flickr/Prefeitura de Muqui

Espírito Santo possui 18 municípios que não tiveram nenhum caso confirmado de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus , até quarta-feira (6). Para as autoridades desses municípios, o respeito da população às regras, fiscalização eficaz e o isolamento social são fatores fundamentais para evitar casos da doença.

Os 18 municípios que fazem parte da lista são: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Atílio Vivacqua, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marilândia, Mucurici, Muqui, Ponto Belo, São Domingos do Norte e Vila Pavão.

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, esclarece que diversos fatores contribuem para que casos ainda não tenham aparecido nas 18 cidades. Entre eles: baixa densidade demográfica, questões logísticas, hierarquia urbana e o nível de interação metropolitana.

Os primeiros casos foram registrados na população mais privilegiada, do ponto de vista social e econômico, que utilizam mais o modal aéreo, o principal meio de importação dos casos de coronavírus. Os aeroportos estão localizados nos centros maiores, por isso a região metropolitana foi a mais afetada. De acordo com a hierarquia urbana, as próximas cidades que estão na rota de distribuição espacial são os municípios polos, como Colatina, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim. Depois vem as cidades com populações menores", destacou.

Além disso, Lira acredita que o isolamento social e os cuidados de higiene tomados pelas cidades contribuem para prevenir novos casos confirmados.

Segundo levantamento divulgado pelo governo estadual, a maioria das cidades que ainda não apresenta casos de Covid-19 possui índice de isolamento social acima de 55%, nível mínimo recomendado pelo governo.

O município de Águia Branca, no Noroeste do Estado, registrou taxa de 69,5% de isolamento social, a maior do Espírito Santo até terça-feira (05). Para a enfermeira e integrante do Grupo de Enfrentamento a Covid-19 de Águia Branca, Raulina Maria Simões Gomes, esse foi um dos fatores que tem contribuído para que o vírus não tenha atingido a população da cidade.

Além disso, o município tenta controlar a entrada e saída da população, cancelou as consultas eletivas, criou uma barreira sanitária para aferição da temperatura e orientação os moradores. Como é um município pequeno, a própria população tem ajudado e identificar quem não mora em Águia Branca para avisar à prefeitura.

Barreira Sanitária acontecendo em Águia Branca Crédito: Divulgação Prefeitura de Águia Branca

A população está orientada, ela informa quando a pessoa não é da cidade e vamos atrás do cidadão. Se ele veio de outro Estado ou país precisa ficar sete dias em isolamento em casa sob nossa supervisão. Caso não apresente sintomas é liberado, ao contrário é feita a coleta e o procedimento padrão para quem tem suspeita da doença, destacou.

CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS

Já o secretário de Saúde de Mantenópolis, Filippe Sampaio Almeida Cardoso, afirma que o município tem feito seu papel para reduzir o fluxo de pessoas na rua e a interação entre elas.

Entre as medidas, criação da barreira sanitária, orientação e fiscalização do comércio e realização de consultas médicas por telefone. Na cidade, até os profissionais da área da saúde ajudam a vigiar as filas da casa lotérica.

No município, as pessoas que precisam de consulta podem ligar para os médicos e enfermeiros. O atendimento com psicólogos é feito através de chamada de vídeo. Em média, 100 eram atendidos presencialmente por dia. Teve um sábado que fizemos apenas quatro atendimentos. Isso tudo diminuiu o fluxo de pessoas nas ruas, contou.

O prefeito de Muqui, Carlos Renato Prúcoli, diz que além das medidas tomadas para controlar o fluxo da população, está havendo um controle rigoroso de higiene no município, como disponibilidade de equipamentos de EPIs para os setores de saúde, fiscalização das medidas sanitárias adotadas pelo comércio.

Estamos fiscalizando e dialogando muito com os comerciantes. Montamos uma barreira sanitária na entrada e saída do município, a intenção é detectar casos suspeitos, solicitar o isolamento e fazer todo o acompanhamento, acrescentou.

Lira acrescentou que o Governo do Estado tem implementado ações para reduzir o número de novos casos. No entanto, a longo prazo, a Covid-19 deverá alcançar todos os municípios devido à alta taxa de transmissão da doença. Porém, essa disseminação será menos intensa.