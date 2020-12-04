Número de cidades do ES no risco moderado pode aumentar, diz subsecretário

Subsecretário de Vigilância emSaúde Luiz Carlos Reblin Crédito: Reprodução TV Gazeta

TV Gazeta que o novo mapa de risco, que entrará em vigor na próxima segunda-feira (7), deve apresentar um crescimento no número de cidades no risco moderado para a transmissão da O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou em entrevista àque o novo mapa de risco, que entrará em vigor na próxima segunda-feira (7), deve apresentar um crescimento no número de cidades no risco moderado para a transmissão da Covid-19

Além de Vitória, Cariacica, Viana, Barra de São Francisco e Ecoporanga, que já estavam neste estágio durante a semana passada, mais 30 cidades registraram piora em seus indicadores e deixaram o risco baixo de contágio

"Nesse momento, no dia de hoje, as informações que apuramos servem para calcular o mapa de risco da próxima semana. É muito provável que esse número de municípios do risco amarelo possa ser aumentado. Nesse momento é improvável alguém no risco vermelho, mas vai depender dos números de hoje (sexta-feira)", declarou Reblin em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

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