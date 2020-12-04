Número de cidades do ES no risco moderado pode aumentar, diz subsecretário

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou em entrevista à TV Gazeta que o novo mapa de risco, que entrará em vigor na próxima segunda-feira (7), deve apresentar um crescimento no número de cidades no risco moderado para a transmissão da Covid-19.
O aumento no número de casos de Covid-19 no Estado, que vem sendo registrado desde outubro, já fez com que 35 municípios regredissem para o risco moderado de transmissão da doença no mapa do Espírito Santo.
Além de Vitória, Cariacica, Viana, Barra de São Francisco e Ecoporanga, que já estavam neste estágio durante a semana passada, mais 30 cidades registraram piora em seus indicadores e deixaram o risco baixo de contágio
"Nesse momento, no dia de hoje, as informações que apuramos servem para calcular o mapa de risco da próxima semana. É muito provável que esse número de municípios do risco amarelo possa ser aumentado. Nesse momento é improvável alguém no risco vermelho, mas vai depender dos números de hoje (sexta-feira)", declarou Reblin em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.
TESTES REPRESADOS
Com 15 mil exames que detectam a Covid-19 represados devido ao aumento de demanda, o governo do Espírito Santo decidiu credenciar laboratórios privados, que poderão prestar o serviço de coleta e processamento dos testes PCR para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em uma portaria publicada nesta quinta-feira (3), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) definiu que vai pagar o valor fixo de R$ 160 pela realização de cada exame PCR na rede particular para o SUS, caso haja laboratórios particulares interessados. Na rede privada, o paciente paga mais de R$ 300 por cada teste desse, que é o que detecta se o coronavírus está ativo no organismo.