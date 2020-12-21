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Cada vitória conta

Nossa história fará muita gente se erguer, diz mãe de menina com AME

Anna Isabeli Reinholz Lima, de sete anos, passou seis anos internada. A Gazeta mostrou o retorno da menina ao lar em reportagem que, segundo o pai,  proporcionou muita alegria à família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 18:15

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 18:15

Encontrar e contar histórias de vitória, sucesso e superação move o jornalismo de A Gazeta. Em uma das inúmeras reportagens que já foram contadas aqui, uma das que se destaca é a de Anna Isabeli Reinholz Lima, de sete anos. A menina pôde ir para casa no último mês de outubro após seis anos vivendo no Hospital Infantil de Vitória. Segundo a mãe dela, Shirley Reinholz dos Passos Lima, a cobertura jornalística mostrou às pessoas como é possível acreditar e vencer apesar das dificuldades.
A minha intenção em toda reportagem foi essa: mostrar que é cansativo, encontramos portas fechadas, mas é possível. Acredito que nossa história contada em A Gazeta fez e vai fazer muita gente se erguer e ter forças. Tem momentos que a gente pensa em desistir, mas um pouquinho de otimismo nos move e a gente consegue, relata Shirley.
Anna é portadora da Atrofia Muscular Espinhal (AME). Em todo o período em que ficou internada, a família esteve dividida entre a casa, em Cariacica, e a unidade de saúde, inclusive em datas festivas como Natal, Ano Novo e aniversários.
Acontecer uma coisa dessas em um momento de pandemia, nós não esperávamos. Pensamos que ela não iria mais para casa. Mas, Deus fez as coisas acontecerem fora do nosso tempo, Ele agiu fora do normal, diz emocionado o pai Edimar de Jesus Lima.

O poder de transformação do jornalismo

A conquista de Anna foi contada em A Gazeta pela reportagem feita pela jornalista Vilmara Fernandes, em outubro deste ano.
A Gazeta não contou a história de maneira superficial, mostrou tudo desde o começo. A produção acompanhou a gente a todo o momento, a remoção da Anna para casa, todos os preparativos. Conversaram com os profissionais de saúde e assistência social, relata Edimar.
A reportagem, segundo o pai da menina, gerou uma repercussão enorme e proporcionou muita alegria à família. Para ele, ainda parece um sonho.
A gente não esperava isso tudo. Pra gente ela só teria a alta, remoção e viria para casa. Ficamos muito surpresos com toda a repercussão. Fomos muito procurados depois da reportagem. No dia que trouxemos Anna para casa, aqui nas ruas os vizinhos tinham colocado balões nas portas e nos portões das casas. Vivemos uma das maiores emoções da vida da gente, diz.

A cura da família

De acordo com Edimar, o retorno da menina ao seu lar curou a família inteira, inclusive a avó materna e a tia, que são muito ligadas à pequena.
Costumo dizer que só de ela estar em casa já é uma cura. É um milagre muito grande a gente poder desfrutar do almoço, café da manhã juntos. A desenvoltura dela foi uma coisa extraordinária. A fala, o som está saindo melhor. É nítida a felicidade no semblante dela, conta emocionado.
A história de Anna Isabeli é uma das vitórias retratadas em A Gazeta e comemorada pela redação. Porque cada história conta. Cada vitória conta. Cada capixaba conta.

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