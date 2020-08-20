Municípios da Grande Vitória começam a vacinar animais contra a raiva

Cães e gatos a partir dos três meses devem ser vacinados todos os anos Crédito: Divulgação

Municípios da região metropolitana de Vitória , preocupados com o aumento do número de casos recentes de raiva localizados nos Estados do Rio de Janeiro e na Paraíba, realizam a Campanha da Vacinação Antirrábica em cães e gatos. Nesses locais, também acontece a vacinação dos cães comunitários de pessoas em situação de ruas.

No município de Vila Velha , a vacinação dos cães comunitários teve início na terça-feira (18) e será realizada através de busca ativa em locais mapeados com abordagem da equipe do Programa Consultório na Rua junto aos profissionais que atuam no Centro de Controle de Zoonoses do município.

A vacinação dos animais que se encontram nas zonas urbanas terá início no mês de outubro, e será realizada durante cinco sábados, das 8h às 17h, por meio de postos que serão instalados nos bairros. Para os animais da área rural, a campanha tem previsão de início no mês de setembro, de segunda à sexta, das 8h às 16h, no sistema casa a casa, no qual as equipes de vacinadores se dirigem até a propriedade para aplicação das doses da vacina.

A ação tem o objetivo não só de prevenir a raiva nesses animais, mas de garantir a proteção das pessoas em situação de rua e dos pedestres que circulam pelo município.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), mesmo com o aumento do número de casos recentes da raiva humana nos outros estados brasileiros, o Dia D de vacinação contra a raiva no Estado, acontecerá no dia 24 de outubro.

SERRA

Na Serra, a campanha foi antecipada no município e acontece desde o dia 10 de agosto na área rural. A vacinação segue até 10 de outubro. Na área urbana, a campanha se inicia a partir do dia 11 de outubro e segue até o dia 1º de novembro. A prefeitura tem a estimativa de que cerca de 80 mil animais, entre cães e gatos, serão vacinados durante a campanha. Não há registro de doenças no município.

CARIACICA

No município de Cariacica, a Campanha de Vacinação teve início no dia 3 de agosto em residências da zona rural e, segundo a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), tem a previsão de durar dois meses. Até o momento, cerca de 814 cães e gatos já foram vacinados.

Ainda de acordo com o município, a previsão é de que, até o final da campanha, 41.806 animais, entre cães e gatos, tenham sido vacinados.

VITÓRIA

Em Vitória, o Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) informou que segue orientações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para realizar campanhas de vacinação contra a raiva animal. Sendo dessa forma, com previsão de início para o próximo mês de outubro.

O QUE É A RAIVA

De acordo com a Saúde, a raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que atinge mamíferos, inclusive o homem. A doença pode ser transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, quando penetrada podendo ser transmitida também por arranhões ou lambidas desses animais.