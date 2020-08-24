Mulheres de São Mateus fazem ato e denunciam violência contra crianças

Nas últimas semanas, o município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ganhou destaque em todo país. Uma menina de 10 anos, moradora da cidade, descobriu que estava grávida após ser abusada sexualmente pelo próprio tio. A garota passou por um aborto legal, no Recife. Nesta segunda-feira (24), um coletivo de mulheres do município fez um ato para lembrar a violência sofrida por crianças da cidade. A manifestação aconteceu na data em que é comemorado o Dia da Infância.
Para chamar a atenção da sociedade sobre todos os tipos de violência que as crianças estão expostas, principalmente a sexual, o Coletivo BELAS organizou a ação na frente de uma agência bancária no Centro de São Mateus. Uma exposição foi montada com cartazes, brinquedos e material escolar.
Nos cartazes, foi feito um alerta contra a violação sexual de meninos e meninas. As mensagens reforçaram a necessidade de proteger todas as crianças e adolescentes.
O objetivo é sensibilizar e trazer, à sociedade mateense, a reflexão acerca das condições de vulnerabilidade e exploração sexual a que meninas e meninos de nosso município estão sujeitos. O momento é de dor, mas também de empatia, de solidariedade e de luta contra a cultura de violência, do estupro, enfim, de luta contra o desrespeito aos direitos da criança. É momento de lançarmos luz sobre um mal que muito se beneficia do silêncio, explicou o coletivo.
Segundo o coletivo, mesmo não atrapalhando a circulação de pedestres, a exposição precisou ser desmontada por funcionários da agência. O material foi colocado no mesmo lugar, mas sem usar o corrimão do estabelecimento.
O QUE É O DIA DA INFÂNCIA?
Sem relação com o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, o Dia da Infância foi criado pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância (Unicef) que instituiu a data com a finalidade de chamar a atenção para a importância de proteger a infância.