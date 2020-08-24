Mulheres de São Mateus fazem ato e denunciam violência contra crianças

Manisfestação ocorreu no Centro da cidade Crédito: Coletivo de Mulheres de São Mateus - BELAS

Para chamar a atenção da sociedade sobre todos os tipos de violência que as crianças estão expostas, principalmente a sexual, o Coletivo BELAS organizou a ação na frente de uma agência bancária no Centro de São Mateus. Uma exposição foi montada com cartazes, brinquedos e material escolar.

Nos cartazes, foi feito um alerta contra a violação sexual de meninos e meninas. As mensagens reforçaram a necessidade de proteger todas as crianças e adolescentes.

O objetivo é sensibilizar e trazer, à sociedade mateense, a reflexão acerca das condições de vulnerabilidade e exploração sexual a que meninas e meninos de nosso município estão sujeitos. O momento é de dor, mas também de empatia, de solidariedade e de luta contra a cultura de violência, do estupro, enfim, de luta contra o desrespeito aos direitos da criança. É momento de lançarmos luz sobre um mal que muito se beneficia do silêncio, explicou o coletivo.

Segundo o coletivo, mesmo não atrapalhando a circulação de pedestres, a exposição precisou ser desmontada por funcionários da agência. O material foi colocado no mesmo lugar, mas sem usar o corrimão do estabelecimento.

Exposição precisou mudar de lugar Crédito: Coletivo de Mulheres de São Mateus - BELAS

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