Motorista morre após capotar carro no Caparaó

Um jovem de 25 anos morreu na noite deste domingo (26) em um acidente na BR 482, em Dores do Rio Preto, região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, Yuri Carlos Tome Vieira, perdeu o controle da direção, bateu contra uma árvore e o veículo capotou.
O acidente aconteceu por volta das 21h30. A vítima dirigia um Ford Focus, que fico totalmente destruído. De acordo com os militares, o corpo do motorista foi arremessado para fora do carro. Segundo informações, Yuri Carlos Tome Vieira retornava de Dores do Rio Preto, quando perdeu o controle do veículo e se chocou contra uma árvore.
O local foi isolado até a chegada dos bombeiros e da perícia. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.