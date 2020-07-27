Acidente

Motorista morre após capotar carro no Caparaó

Yuri Carlos Tome Vieira, de 25 anos, perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore em Dores do Rio Preto
Publicado em 27 de Julho de 2020 às 16:29

Carro ficou destruído após bater em árvore; o motorista de 25 anos morreu Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um jovem de 25 anos morreu na noite deste domingo (26) em um acidente na BR 482, em Dores do Rio Preto, região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, Yuri Carlos Tome Vieira, perdeu o controle da direção, bateu contra uma árvore e o veículo capotou.
O acidente aconteceu por volta das 21h30. A vítima dirigia um Ford Focus, que fico totalmente destruído. De acordo com os militares, o corpo do motorista foi arremessado para fora do carro. Segundo informações, Yuri Carlos Tome Vieira retornava de Dores do Rio Preto, quando perdeu o controle do veículo e se chocou contra uma árvore.
O local foi isolado até a chegada dos bombeiros e da perícia. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

