Motorista de empresa de ônibus morre em acidente de moto em Colatina

Leidimara Moreira Pernes, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos após a moto que pilotava bater contra uma picape Saveiro; na ES 080

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:04

Leidimara trabalhava como motorista de ônibus na Viação Joana D'arc em Colatina. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher morreu após um acidente na rodovia ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (24). A vítima identificada como Leidimara Moreira Pernes, de 43 anos, pilotava uma moto quando bateu de frente com uma picape Saveiro. Ela trabalhava como motorista na Viação Joana D'arc, que realiza o serviço de transporte municipal rodoviário no município.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, testemunhas relataram que a moto teria invadido a contramão durante uma curva e acabou se chocando frontalmente com o veículo que seguia na direção contrária. O motorista e o passageiro disseram que não conseguiram evitar o impacto. Ainda segundo a PM, ambos estavam em estado de choque e não souberam dar mais detalhes.

Em uma publicação nas redes sociais, o Sindirodoviarios-ES registrou com tristeza a partida da motorista. "Ela não só realizou esse sonho na Viação Joana D'arc, em Colatina, como se tornou um símbolo de determinação para todas as mulheres do transporte", disse o sindicato em um trecho da publicação (confira abaixo na íntegra).

A empresa onde a mulher trabalhava também se solidarizou com familiares e lamentou a perda da funcionária nas redes sociais.

"Hoje nos despedimos com tristeza de Leidimara Moreira Pernes, ex-colaboradora da Viação Joana Darc. Sua trajetória foi marcada pela dedicação, responsabilidade e amizade. Desejamos força e conforto aos familiares e amigos neste momento tão difícil. Sua memória permanecerá viva em nossos corações", compartilhou a Viação Joana D'arc.

