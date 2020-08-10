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Rio Novo do Sul

Motociclista morre e três pessoas ficam feridas em acidente no Sul do ES

Marcos Adriano Dias Cândido, de 21 anos, pilotava uma moto que se chocou contra um carro. Segundo a polícia, ele estava sem capacete e morreu logo após ser socorrido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 15:51

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 15:51

Motociclistas bateram contra um Fusca
Motociclistas bateram contra um Fusca Crédito: Redes sociais
Um jovem morreu e outro, de 19 anos, ficou ferido em um grave acidente na tarde deste domingo (09) na localidade de Cachoeirinha, interior de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Eles pilotavam duas motocicletas, no mesmo sentido, e bateram contra um Volkswagen Fusca. Marcos Adriano Dias Cândido, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 17h. Testemunhas contaram aos militares que o carro seguia no sentido Cachoeirinha x Rio Novo, quando três motocicletas vinham no sentido contrário em alta velocidade e os pilotos não utilizavam capacetes.
Motociclistas bateram contra um Fusca
Motociclistas bateram contra um Fusca Crédito: Redes sociais
O primeiro motociclista passou pelo veículo, já o segundo perdeu o controle e colidiu com o automóvel, vindo o terceiro a bater contra a motocicleta já caída na via. Os dois motociclistas feridos e as duas pessoas que estavam no carro foram socorridas por ambulâncias municipais e encaminhadas ao Pronto Atendimento da região.
Marcos Adriano Dias Cândido, de 21 anos, teve a morte confirmada logo após dar entrada na unidade. Segundo a polícia, os pilotos das motocicletas não possuíam Carteira Nacional de Habilitação. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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