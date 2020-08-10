Motociclista morre e três pessoas ficam feridas em acidente no Sul do ES

Um jovem morreu e outro, de 19 anos, ficou ferido em um grave acidente na tarde deste domingo (09) na localidade de Cachoeirinha, interior de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Eles pilotavam duas motocicletas, no mesmo sentido, e bateram contra um Volkswagen Fusca. Marcos Adriano Dias Cândido, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 17h. Testemunhas contaram aos militares que o carro seguia no sentido Cachoeirinha x Rio Novo, quando três motocicletas vinham no sentido contrário em alta velocidade e os pilotos não utilizavam capacetes.
O primeiro motociclista passou pelo veículo, já o segundo perdeu o controle e colidiu com o automóvel, vindo o terceiro a bater contra a motocicleta já caída na via. Os dois motociclistas feridos e as duas pessoas que estavam no carro foram socorridas por ambulâncias municipais e encaminhadas ao Pronto Atendimento da região.
Marcos Adriano Dias Cândido, de 21 anos, teve a morte confirmada logo após dar entrada na unidade. Segundo a polícia, os pilotos das motocicletas não possuíam Carteira Nacional de Habilitação. O caso será investigado pela Polícia Civil.