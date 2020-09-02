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Serafim Derenzi

Motociclista fica ferido em acidente com ônibus em Vitória

A colisão, envolvendo a moto e um ônibus, ocorreu na altura do bairro São Pedro, na noite desta terça-feira (1º)

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 11:12
Acidente entre ônibus e moto deixa uma pessoa ferida em Vitória
Acidente entre ônibus e moto deixa uma pessoa ferida em Vitória Crédito: Reprodução / Richardson Borges
Um motociclista ficou ferido em um acidente na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, na noite desta terça-feira (1º). A colisão, envolvendo a moto e um ônibus do Sistema Municipal da Capital, ocorreu na altura do bairro São Pedro, segundo informações da Polícia Militar.
Ainda de acordo com a corporação, o motociclista foi socorrido e levado por uma ambulância do Samu. O estado de saúde dele não foi informado.
Por se tratar de acidente envolvendo um ônibus do Sistema Municipal de Vitória, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) foi procurado pela reportagem. A matéria será atualizada com a resposta, assim que ela for recebida.

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