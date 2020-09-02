Motociclista fica ferido em acidente com ônibus em Vitória

Ainda de acordo com a corporação, o motociclista foi socorrido e levado por uma ambulância do Samu. O estado de saúde dele não foi informado.

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Por se tratar de acidente envolvendo um ônibus do Sistema Municipal de Vitória, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) foi procurado pela reportagem. A matéria será atualizada com a resposta, assim que ela for recebida.