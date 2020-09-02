Motociclista fica ferido em acidente com ônibus em Vitória

Um motociclista ficou ferido em um acidente na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, na noite desta terça-feira (1º). A colisão, envolvendo a moto e um ônibus do Sistema Municipal da Capital, ocorreu na altura do bairro São Pedro, segundo informações da Polícia Militar.
Ainda de acordo com a corporação, o motociclista foi socorrido e levado por uma ambulância do Samu. O estado de saúde dele não foi informado.
Por se tratar de acidente envolvendo um ônibus do Sistema Municipal de Vitória, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) foi procurado pela reportagem. A matéria será atualizada com a resposta, assim que ela for recebida.