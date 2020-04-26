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Linhares

Motociclista fica ferido após acidente perto do Pontal do Ipiranga

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 17:51

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 17:51

Hospital Geral de Linhares - HGL
O motociclista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares
Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na tarde deste domingo (26), na rodovia ES 248, que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, Região Norte do Espírito Santo. Com o impacto da queda, a motocicleta pegou fogo  o que chamou a atenção dos moradores.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle da motocicleta e acabou caindo. Apesar do incêndio no veículo, a vítima não sofreu queimaduras.
O motociclista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL) com suspeita de fratura na perna. O incêndio na moto foi controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

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