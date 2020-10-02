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Crime

Motociclista é assassinado a tiros em via movimentada de Cachoeiro

Vítima pilotava uma moto quando foi alvejada por tiros e acabou batendo em um carro. Crime aconteceu nesta sexta-feira (02), em uma via de grande fluxo de veículos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 19:50

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 19:50

Homem é assassinado no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta
Um homem, que pilotava uma moto, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (02) em uma das principais vias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o rapaz, morreu no local.
Os militares informaram que foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito, envolvendo uma motocicleta e um veículo, mas encontraram o corpo do rapaz, que não teve o nome informado, no chão, às margens da Rodovia ES 482, na altura do bairro BNH.
Segundo a polícia, após ser alvejado, ele colidiu com um carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte. A Polícia Civil foi acionada. A informação é de que a ocorrência está em andamento e por enquanto, não há mais detalhes do caso.

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