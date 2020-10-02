Motociclista é assassinado a tiros em via movimentada de Cachoeiro

Um homem, que pilotava uma moto, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (02) em uma das principais vias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o rapaz, morreu no local.
Os militares informaram que foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito, envolvendo uma motocicleta e um veículo, mas encontraram o corpo do rapaz, que não teve o nome informado, no chão, às margens da Rodovia ES 482, na altura do bairro BNH.
Segundo a polícia, após ser alvejado, ele colidiu com um carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte. A Polícia Civil foi acionada. A informação é de que a ocorrência está em andamento e por enquanto, não há mais detalhes do caso.