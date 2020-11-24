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Praia de Itaparica

Morte em Vila Velha: irmão diz que guarda-vidas estava feliz porque seria pai

De acordo com a família, Max vivia a alegria de ser pai depois de 15 anos de relacionamento. A namorada dele está grávida de quatro meses

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 14:59
Irmão do guarda-vidas que morreu afogado disse que Max estava feliz pois iria ser pai
Irmão do guarda-vidas que morreu afogado disse que Max estava feliz pois iria ser pai Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O guarda-vidas Max de Jesus Oliveira, de 33 anos, que desapareceu depois de entrar no mar da Praia de Itaparica, em Vila velha, estava prestes a realizar o sonho de ser pai. O corpo do rapaz foi encontrado na noite desta segunda-feira (23) a 100 metros do local onde ele trabalhava.
De acordo com a família, Max vivia a alegria de ser pai depois de 15 anos de relacionamento. A namorada dele está grávida de quatro meses. 
Guarda-vida Max de Jesus Oliveira é dado como desaparecido após mergulho
Guarda-vida Max de Jesus Oliveira ficou desaparecido por três dias após mergulho em Vila Velha Crédito: Acervo pessoal
"Meu irmão estava muito feliz. Foram muitos anos de relacionamento com a namorada dele, e ele ficou sabendo que ela estava grávida. Ele ficou muito alegre com a notícia de que seria pai. Quinze anos de relacionamento e, agora que ele ia ser pai, essa trágica notícia. Estamos muito arrasados, só Deus para consolar os nossos corações", contou o irmão de Max, Mayck de Jesus Oliveira, em entrevista à TV Gazeta.

GUARDA-VIDAS EXPERIENTE

A família diz que Max era um profissional experiente e ainda tenta entender o que aconteceu.
"Muito trabalhador, mais de 10 anos na profissão. Uma pessoa muito esforçada e muito querida. A gente ainda não sabe qual foi a causa, o que realmente aconteceu com ele. Era muito experiente e agora fica essa incógnita aí sobre o que aconteceu", disse o irmão.

HOMENAGEM DOS COLEGAS

Na manhã desta terça-feira (24), colegas de profissão fizeram uma homenagem para Max na Praia de Itaparica, onde ele trabalhava. Com música e muitas palmas, eles se despediram do amigo. 

SAIU E NÃO VOLTOU

Câmeras da Central de Videomonitoramento captaram o momento em que o guarda-vidas entrou na água, mas não registraram imagens dele saindo do mar, já que o equipamento fica em movimento automático, frisou a Prefeitura de Vila Velha, em nota.
A prefeitura havia informado que o guarda-vidas desaparecido tinha sido visto pela última vez quando se dirigia à colônia de pescadores na orla de Itaparica, depois de fazer alongamento na areia, logo após ter saído da água onde treinava, segundo informações repassadas por outros colegas de trabalho.
Nesta terça-feira (24), novamente procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que a possibilidade dele ter sido visto saindo da água foi descartada, já que o corpo foi encontrado boiando na beira da água.
O Corpo de Bombeiros afirmou que encerrou as buscas nesta segunda (23) às 17 horas, quando a visibilidade ficou reduzida. Poucas horas depois, o corpo apareceu boiando na praia e Itaparica e foi puxado por populares.

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