Moradores sofrem com falta de energia após temporal na Grande Vitória

Moradores do bairro Ilha das Flores, em Cariacica, estão desde quarta sem energia elétrica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Após os temporais que atingiram o Espírito Santo nesta semana, com fortes rajadas de vento, moradores de bairros da Grande Vitória ficaram sem energia elétrica em suas casas. Eles reclamam da demora para a retomada do serviço.

Em bairros de Cariacica e Vila Velha, a falta de energia chegou a durar mais de 24 horas. Além de sofrer com o calor, a população também perdeu alimentos e medicamentos que estragaram pela falta de refrigeração.

Esta é a realidade vivida por moradores do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Na Rua Orlando Carlos dos Santos, os moradores ficaram sem energia das 21h da última quarta-feira (31) até as 8h desta sexta (2), quando funcionários da EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, chegaram ao local para fazer o reparo da fiação.

Em anotações, os moradores mostram as dezenas de protocolos gerados após ligações para a concessionária de energia. No entanto, segundo eles, até a manhã desta sexta, a orientação era esperar.

"A situação é recorrente. Armou uma chuvinha, a gente fica sem energia. Qualquer problema que a gente liga, eles dizem que é preciso esperar, fazer um protocolo. A gente implora por uma solução, é difícil a situação, nós temos crianças", lamenta um morador de Ilha das Flores.

Na noite desta quinta (1º), moradores também fizeram um protesto na Rodovia do Sol porque ficaram sem energia e não havia prazo para que o serviço fosse restabelecido.

CARIACICA

No bairro Itaquari, a situação é semelhante. Lá, mais de 20 famílias ficaram completamente às escuras por cerca de 24 horas.

A recepcionista Kattia Ribett contou que a mãe idosa e a filha de cinco anos de idade estão com Covid-19, mas não puderam fazer as nebulizações necessárias por falta da energia.

A filha e a mãe da recepcionista Kattia Ribett não puderam fazer nebulizações por causa da falta de energia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Já a mãe de Eliana Leal Martins, que tem 80 anos e é acamada, precisou ser acomodada na sala de casa em função do calor e dos mosquitos.

Enquanto isso, na casa da professora Aline Miranda Wanzeller, muitos dos alimentos que estavam na geladeira foram perdidos.

"A gente paga as contas, está tudo em dia, e estamos assim. As crianças no calor porque precisam ficar em casa o dia inteiro, os produtos da geladeira se perdendo", reclamou.

A energia elétrica voltou a ser fornecida em Itaquari na noite desta quinta-feira. No entanto, moradores temem que a solução seja apenas paliativa.

"Por várias vezes os fios se soltam, eles remendam e a situação se repete a cada chuva. E nós ficamos nessa situação: sem energia, sem nebulização, sem comida, sem nada", lamentou Kattia.

DEMANDA POR REPAROS 10 VEZES MAIOR DIZ EDP

Em nota, a EDP informou ainda que a tempestade que atingiu o Espírito Santo nesta quarta e na madrugada de quinta provocou uma demanda 10 vezes maior que o normal de ocorrências relacionadas ao sistema elétrico na área de concessão.

Os municípios mais prejudicados, segundo a empresa, foram Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e Viana. Vila Velha e Cariacica sofreram danos mais pontuais, de acordo com a nota.

Segundo a concessionária, mais de mil funcionários estão trabalhando no reparo da rede, inclusive com a ajuda de drones.

Nesta quinta, o fornecimento de energia já havia sido normalizado para mais de 75% dos clientes afetados.

Os problemas elétricos foram causados, principalmente, por quedas de árvores, galhos e objetos, como placas e telhas, que ocasionaram quebra de postes, o rompimento de cabos e avarias em transformadores. Em alguns pontos, foi preciso fazer a reconstrução total da rede de distribuição.

"A companhia ressalta que adota um procedimento de priorização da solução de casos que envolvam hospitais, clientes com uso de equipamentos elétricos essenciais à vida, e unidades de serviços essenciais, como abastecimento de água, tratamento de esgoto, polícia e telefonia. Vale ressaltar que parte do trabalho em campo é realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos", disse a EDP.