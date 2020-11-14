Moradores fazem novo protesto na Avenida Capuaba após PM atirar em jovem

Moradores do bairro Santa Rita voltaram a se reunir e protestar na Avenida Capuaba, em Vila Velha, pelo disparo efetuado por um policial militar que feriu um jovem de 19 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que acompanhou o ato na BR 447, o protesto teve início por volta das 18h desta sexta-feira (13) e impediu o trânsito de veículos nos dois sentidos. O protesto foi finalizado por volta das 21h, mas a pista ainda não tinha sido liberada pelo Corpo de Bombeiros, que seguia fazendo a limpeza da via, segundo a PRF.
A PRF confirmou que o novo protesto se deu pelo mesmo motivo do dia anterior e reuniu, nesta sexta (13), cerca de 50 pessoas.
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros afirmou que a "ocorrência está sob coordenação da PM". Na quinta-feira (12), a liberação da pista também só ocorreu após limpeza feita pelos Bombeiros. Na ocasião, a TV Gazeta apurou que os policias militares envolvidos na ocorrência seriam investigados.
A Polícia Militar, por meio de nota, informou que "na tarde desta sexta-feira (13) um grupo de pessoas realizou um protesto e interditou a Av. Capuaba, em Santa Rita, Vila Velha. Militares foram ao local e, com apoio da PRF, liberaram a via. Não houve confronto. Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a limpeza e a remoção dos destroços".
Atualização
13/11/2020 - 9:53
Após a publicação da reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) informaram que o protesto foi finalizado por volta das 21h, mas a pista ainda não tinha sido liberada pelo Corpo de Bombeiros, que seguia fazendo a limpeza da via. O texto foi atualizado.