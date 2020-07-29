Moradores de distrito de Cachoeiro convivem com poeira há 15 anos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Pela manhã, o que à primeira vista parece uma neblina sobre o distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , é, na verdade, poeira que vem das empresas de moagem de calcário. A atividade, que é importante para o setor econômico da região, traz há 15 anos problemas para quem mora no local.

A comerciante Cirlene Vieira Borges convive com a rotina de limpar os móveis para usá-los. Todos os dias é assim. Muito difícil para conviver aqui. Para tomar café, tenho que limpar a mesa, conta a moradora.

A poeira que afeta as casas e a saúde dos moradores, dá trabalho redobrado para quem é comerciante na região. A atendente de padaria Heloina Antunes revela que o excesso de poeira é tão grande, que os clientes chegam a pensar que o produto está velho. Tenho que passar pano de 3 a 4 vezes por dia. Lavo cedo e à tarde de novo. As mercadorias, às vezes, os clientes pensam que estão velhas e vencidas de tanta poeira, diz a atendente.

Atendente de padaria Heloina Antunes Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Quem mora em Itaoca Pedra espera uma solução. Eu sinto Itaoca abandona, como se fosse um lugar só de trabalho, que não morasse ninguém aqui. A indústria, o trabalho que desenvolvem, é importante. Precisamos deles, mas precisamos de cuidado com nossa saúde e bem estar, disse a moradora Cirlene Vieira Borges.

FISCALIZAÇÃO

Informou que essa fiscalização foi realizada e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente notificou empresas para cumprirem as normas que estão nas licenças de operação. O MPES instaurou Inquérito Civil e Procedimento de Investigação Criminal, ainda em tramitação.

A prefeitura de Cachoeiro informou, por meio de nota, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz parte de um programa de monitoramento da poluição atmosférica. O programa está sendo elaborado com o apoio técnico do Iema desde 2019. Disse ainda que permanece acompanhando a situação por meio das condicionantes de licenciamento ambiental e já está retomando o planejamento com o Iema para dar continuidade às ações de fiscalização.