Moradores de bairros de Vitória relatam falta de energia nesta quarta

Torres de energia elétrica Crédito: Pixabay

Um problema na rede de energia elétrica está deixando moradores da região da Enseada do Suá, Praia do Suá e Bento Ferreira, em Vitória , sem luz na manhã desta quarta-feira (13). Segundo informações de moradores da região, alguns transformadores da subestação de Bento Ferreira apresentaram problemas, registrando até pequenas explosões.

Além disso, há relatos de falta de energia em Bento Ferreira e também na Enseada do Suá, atingido até o prédio da Assembleia Legislativa, segundo servidores.

De acordo com a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, houve um problema na rede elétrica em um trecho que faz parte do circuito que atende essas regiões. A empresa informou também que equipes técnicas estão no local trabalhando no restabelecimento do fornecimento de energia e que a causa está sendo apurada.