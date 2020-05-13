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Rede elétrica

Moradores de bairros de Vitória relatam falta de energia nesta quarta

De acordo com a EDP, houve um problema na rede elétrica em um trecho que faz parte do circuito que atende a região da Praia do Suá, Enseada do Suá e Bento Ferreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 12:25

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 12:25

Torres de energia elétrica
Torres de energia elétrica Crédito: Pixabay
Um problema na rede de energia elétrica está deixando moradores da região da Enseada do Suá, Praia do Suá e Bento Ferreira, em Vitória, sem luz na manhã desta quarta-feira (13). Segundo informações de moradores da região, alguns transformadores da subestação de Bento Ferreira apresentaram problemas, registrando até pequenas explosões.
Além disso, há relatos de falta de energia em Bento Ferreira e também na Enseada do Suá, atingido até o prédio da Assembleia Legislativa, segundo servidores.

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De acordo com a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, houve um problema na rede elétrica em um trecho que faz parte do circuito que atende essas regiões. A empresa informou também que equipes técnicas estão no local trabalhando no restabelecimento do fornecimento de energia e que a causa está sendo apurada.
Sobre os problemas apresentados na subestação Bento Ferreira, a companhia disse que não houve explosões. Que o fato registrado no local não tem relação com a falta de energia na região, mas que equipes também estão no local averiguando o ocorrido.

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