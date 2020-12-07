Moradores chegam antes das 4h para marcar consulta em Cariacica

A semana começou muito complicada para quem precisa de atendimento na unidade de saúde de Bela Aurora, em Cariacica. A TV Gazeta flagrou uma fila imensa na unidade. Pelo menos 200 pessoas estavam, debaixo do sol na fila, que tomava boa parte de uma ladeira que dá acesso ao posto.
A fila, de acordo com a TV Gazeta, é para o agendamento de consulta e não para ser atendido no horário. As primeiras pessoas chegaram no local antes das 4h, incluindo idosos. Elas afirmaram que a situação se repete com frequência e que enfrentam sol forte e chuva para conseguir atendimento.
A Prefeitura de Cariacica informou, por nota, que a coordenação da unidade informou que há dois clínicos gerais atendendo no local, um em meio período. A administração municipal garantiu que todos na fila vão ter o agendamento garantido, mas não disse para quando. Segundo a prefeitura, o agendamento acontece durante todo o dia e não há necessidade dos moradores chegarem de madrugada.
CHAPA ELEITA PROMETE MELHORAR SAÚDE
Diminuir as filas e informatizar o atendimento são promessas do prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio. A vice-prefeita eleita Edna Luzia Furtado é enfermeira e também afirmou que quer melhorar a saúde.
Desde 1999, Edna trabalha na estrutura da administração municipal. Começou com contratos temporários, como assistente de atendimento médico no Pronto-Atendimento de Itacibá, até 2005, e, depois, como assistente administrativa na Prefeitura de Cariacica, no período do governo de Helder Salomão (PT).
Em 2006, Edna concluiu a faculdade de Enfermagem e, do ano seguinte até 2010, ainda na gestão de Helder Salomão, atuou como enfermeira, também por meio de contratos temporários. Após perder a eleição para vereadora em 2012, assumiu, no ano seguinte, a coordenação do Programa Saúde da Família (PSF) na gestão do prefeito Juninho (Cidadania). Ficou no cargo até 2015, quando assumiu a cadeira na Câmara. Sem sucesso nas eleição de 2016, tornou-se subsecretária municipal de Assistência Social, a convite do chefe do Executivo municipal.