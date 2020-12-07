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Sol, ladeira e fila

Moradores chegam antes das 4h para marcar consulta em Cariacica

Pelo menos 200 pessoas estavam debaixo do sol na fila, que tomava boa parte de uma ladeira que dá acesso à unidade de saúde de Bela Aurora. Segundo a prefeitura, o agendamento será garantido a todos da fila e a marcação acontece durante todo o dia

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 10:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 10:29
Fila tomou parte da ladeira
Fila chama a atenção em posto de saúde de Bela Aurora Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
A semana começou muito complicada para quem precisa de atendimento na unidade de saúde de Bela Aurora, em Cariacica. A TV Gazeta flagrou uma fila imensa na unidade. Pelo menos 200 pessoas estavam, debaixo do sol na fila, que tomava boa parte de uma ladeira que dá acesso ao posto.
A fila, de acordo com a TV Gazeta, é para o agendamento de consulta e não para ser atendido no horário. As primeiras pessoas chegaram no local antes das 4h, incluindo idosos. Elas afirmaram que a situação se repete com frequência e que enfrentam sol forte e chuva para conseguir atendimento.
Prefeitura de Cariacica informou, por nota, que a coordenação da unidade informou que há dois clínicos gerais atendendo no local, um em meio período. A administração municipal garantiu que todos na fila vão ter o agendamento garantido, mas não disse para quando. Segundo a prefeitura, o agendamento acontece durante todo o dia e não há necessidade dos moradores chegarem de madrugada.
Fila tomou parte da ladeira
Fila chama a atenção em posto de saúde de Bela Aurora Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

CHAPA ELEITA PROMETE MELHORAR SAÚDE

Diminuir as filas e informatizar o atendimento são promessas do prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio. A vice-prefeita eleita Edna Luzia Furtado é enfermeira e também afirmou que quer melhorar a saúde.
Desde 1999, Edna trabalha na estrutura da administração municipal. Começou com contratos temporários, como assistente de atendimento médico no Pronto-Atendimento de Itacibá, até 2005, e, depois, como assistente administrativa na Prefeitura de Cariacica, no período do governo de Helder Salomão (PT).

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Em 2006, Edna concluiu a faculdade de Enfermagem e, do ano seguinte até 2010, ainda na gestão de Helder Salomão, atuou como enfermeira, também por meio de contratos temporários. Após perder a eleição para vereadora em 2012, assumiu, no ano seguinte, a coordenação do Programa Saúde da Família (PSF) na gestão do prefeito Juninho (Cidadania). Ficou no cargo até 2015, quando assumiu a cadeira na Câmara. Sem sucesso nas eleição de 2016, tornou-se subsecretária municipal de Assistência Social, a convite do chefe do Executivo municipal.

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