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Pandemia

Militares abordam 9,4 mil pessoas em barreiras sanitárias no ES

Ao todo, as forças de segurança estaduais montaram seis pontos  do Estado para medir temperatura e orientar motoristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 09:46

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 09:46

Data: 23/04/2020 - ES - Viana - Barreira sanitária em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Data: 23/04/2020 - ES - Viana - Barreira sanitária em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Exército e Polícia Rodoviária Federal fizeram abordagens a 3.700 veículos durante 10 horas  no Estado, na quinta-feira (23), primeiro dia de funcionamento da barreiras sanitárias. Durante as abordagens a carros de passeios, ônibus e caminhões, 9,4 mil pessoas (entre elas motoristas e passageiros) tiveram a temperatura medida e verificado sintomas de contaminação pelo coronavírus no primeiro dia da ação. 
As barreiras terão sempre início às 7 horas e devem terminar às 19 horas, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Não há data de prevenção da realização das barreiras, que visam orientar as pessoas sobre sintomas, uso de máscaras e álcool em gel, assim como a manutenção ao  distanciamento social.
Neste momento, serão seis os pontos que receberão as barreiras sanitárias realizadas pelas forças de segurança do Estado. A escolha foi feita com base na lista de elevado risco de contaminação por coronavírus, onde há trechos federais e estaduais de rodovias.  Alfredo Chaves é o único município fora da Grande Vitória que está  na classificação de maior possibilidade de contaminação.
  • Posto da Polícia Rodoviária Federal em Viana e na Serra;
  • Na rodovia ES 010, em Nova Almeida, na Serra;
  • No pedágio da Ponta da Fruta, em Vila Velha;
  • Alfredo Chaves, nas BR 262 e 101. 
Também haverá pontos nos terminais rodoviários de Vila Velha, Laranjeiras (Serra) e Campo Grande (Cariacica). 

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