Militares abordam 9,4 mil pessoas em barreiras sanitárias no ES

Data: 23/04/2020 - ES - Viana - Barreira sanitária em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Exército e Polícia Rodoviária Federal fizeram abordagens a 3.700 veículos durante 10 horas no Estado, na quinta-feira (23), primeiro dia de funcionamento da barreiras sanitárias. Durante as abordagens a carros de passeios, ônibus e caminhões, 9,4 mil pessoas (entre elas motoristas e passageiros) tiveram a temperatura medida e verificado sintomas de contaminação pelo coronavírus no primeiro dia da ação.

As barreiras terão sempre início às 7 horas e devem terminar às 19 horas, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Não há data de prevenção da realização das barreiras, que visam orientar as pessoas sobre sintomas, uso de máscaras e álcool em gel, assim como a manutenção ao distanciamento social.

Neste momento, serão seis os pontos que receberão as barreiras sanitárias realizadas pelas forças de segurança do Estado. A escolha foi feita com base na lista de elevado risco de contaminação por coronavírus, onde há trechos federais e estaduais de rodovias. Alfredo Chaves é o único município fora da Grande Vitória que está na classificação de maior possibilidade de contaminação.

Posto da Polícia Rodoviária Federal em Viana e na Serra;

Na rodovia ES 010, em Nova Almeida, na Serra;

No pedágio da Ponta da Fruta, em Vila Velha;

Alfredo Chaves, nas BR 262 e 101.