'Meu ex me jogou água fervendo', diz leitora de A Gazeta após reportagem

Violência contra a mulher Crédito: Pixabay

"Tô chorando ao ver isso. Passei pela mesma situação. Meu ex me jogou água fervendo. Graças a Deus não fiquei com sequela. Meu Deus, onde vamos parar?" Leitora - Mensagem escrita no Facebook de A Gazeta

Marciane Pereira dos Santos, uma diarista que teve o corpo queimado pelo ex-marido na Serra, no 19 mil compartilhamentos em apenas uma postagem no Facebook -, muitas mulheres usaram o espaço para contar testemunhos de violência doméstica. Este depoimento foi escrito por uma mulher após a publicação do vídeo que conta a história da, uma diarista que teve o corpo queimado pelo ex-marido na Serra, no Espírito Santo , em setembro de 2018. Após a publicação da entrevista " Perdoei e continuei. Olha o resultado", alerta diarista queimada pelo ex - que já tem mais deem apenas uma postagem no Facebook -, muitas mulheres usaram o espaço para contar testemunhos de violência doméstica.

A repercussão da reportagem, veiculada na última quarta-feira (20), no site de A Gazeta, mostra como o tema é presente na sociedade e reflete a necessidade de mais espaços para que as mulheres possam denunciar as agressões.

Nesta terça-feira (26), Marciane comentou como se sentiu ao ler tantas mensagens.

"É muito comovente. Uma realidade que, infelizmente, nós, mulheres, estamos vivendo. O ser humano acha que pode fazer o que quiser com a outra pessoa. Eu me sinto forte, porque consigo fortalecer outras mulheres. Cada comentário de força, de superação, de incentivo pra mim, me torna mais forte do que já estou" Marciane Perereira dos Santos - Vítima de violência doméstica

"Nesses comentários, é onde as pessoas conseguem se expressar, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, relatando algum fato da vida delas. Muitas vezes, não temos coragem de dizer algum fato das nossas vidas. Nos calamos, ficamos mudas, com medo. Eu fiquei com medo, calada, achei que não fosse acontecer nada", lembra.

E ela continua: "Mas por mais que ele tenha me machucado, estou viva e consigo sobreviver e não vou parar por aí. Precisa ter uma lei que defenda nós, mulheres. Essa lei de manter distância, eles pegam a gente escondido. Essas mensagens me fortaleceram. É muito gratificante", reforça.

OS DEPOIMENTOS