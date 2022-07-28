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Fatalidade

Mestre de obras morre após se desequilibrar e cair de escada em Vitória

José Antunes Dias, 64 anos, tinha terminado de preparar o jantar na laje da casa e descia com a panela quando perdeu o equilíbrio

Publicado em 

28 jul 2022 às 09:27

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 09:27

José Antunes Dias, de 64 anos, morreu ao cair de escada
José Antunes Dias, de 64 anos, morreu ao cair de escada Crédito: Archimedis Patrício
Um homem de 64 anos morreu, nesta quarta-feira (27), depois de cair da escada da casa em que morava no bairro Tabuazeiro, em Vitória.
O mestre de obras José Antunes Dias estava no segundo andar da casa quando caiu e foi parar no meio da rua. A escada era aberta e não tinha corrimão ou parede entre os degraus e o lado de fora. Com a queda, ele morreu na hora.
O acidente aconteceu na Rua Joaquim Pereira da Silva. José era pai de três filhos e era muito conhecido na região.
Abalados, parentes do mestre de obras não quiseram dar entrevista, mas contaram que José tinha terminado de preparar o jantar na laje da casa e descia com a panela quando perdeu o equilíbrio.
Uma ambulância do Samu esteve na rua, mas os socorristas não conseguiram reanimar a vítima. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.
O corpo do mestre de obras foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML).
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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