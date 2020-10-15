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Menino que queimou parte do corpo tentando tirar pipa de fios recebe alta no ES

O acidente aconteceu no dia 28 de setembro.  Nycholas Reis, 9 anos, estava no terraço da casa dos avós e usou um cano revestido de alumínio para tirar uma pipa que estava agarrada nos fios de um poste

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 12:19
Nycholas Reis recebeu alta após ter parte do corpo queimada tentando tirar pipa de fios
Nycholas Reis recebeu alta após ter parte do corpo queimada tentando tirar pipa de fios Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O menino de nove anos que levou um choque e teve parte do corpo queimada tentando tirar uma pipa de fios elétricos em Vitória teve alta médica nesta quarta-feira (14) após ficar 17 dias internado.
O acidente aconteceu no dia 28 de setembro. Segundo a família, a criança estava no terraço da casa dos avós e usou um cano revestido de alumínio para tirar uma pipa que estava agarrada nos fios de um poste.
O menino ainda caiu do terraço de aproximadamente oito metros de altura, machucando a cabeça.
A criança chegou a ter queimaduras de terceiro grau em parte do corpo.
Foi um susto grande. Todo mundo ficou preocupado comigo. Naquele dia lá, eu tive a sensação de que tinha alguém me empurrado. Eu peguei um pau de ferro e tentei enrolar na rabiola, mas eu não sei o que aconteceu, se ele encostou no fio e quando encostou no fio eu só me lembro que caí de cambalhota. Eu lembro que bati minha coluna e não lembro se eu prendi no fio e não sei como conseguiram me abaixar. Eu me lembro porque eu vi quando eu caí", disse o menino Nycholas Reis.
Com informações do G1 ES e TV Gazeta

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