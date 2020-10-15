Menino que queimou parte do corpo tentando tirar pipa de fios recebe alta no ES

O menino de nove anos que levou um choque e teve parte do corpo queimada tentando tirar uma pipa de fios elétricos em Vitória teve alta médica nesta quarta-feira (14) após ficar 17 dias internado.
O acidente aconteceu no dia 28 de setembro. Segundo a família, a criança estava no terraço da casa dos avós e usou um cano revestido de alumínio para tirar uma pipa que estava agarrada nos fios de um poste.
O menino ainda caiu do terraço de aproximadamente oito metros de altura, machucando a cabeça.
A criança chegou a ter queimaduras de terceiro grau em parte do corpo.
Foi um susto grande. Todo mundo ficou preocupado comigo. Naquele dia lá, eu tive a sensação de que tinha alguém me empurrado. Eu peguei um pau de ferro e tentei enrolar na rabiola, mas eu não sei o que aconteceu, se ele encostou no fio e quando encostou no fio eu só me lembro que caí de cambalhota. Eu lembro que bati minha coluna e não lembro se eu prendi no fio e não sei como conseguiram me abaixar. Eu me lembro porque eu vi quando eu caí", disse o menino Nycholas Reis.
Com informações do G1 ES e TV Gazeta