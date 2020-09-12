Menina que teve corpo queimado em julho tem alta do hospital no ES

Fachada do Hospital Infantil de Vitória Crédito: Sesa/Reprodução

A menina de 8 anos que teve cerca de 50% do corpo queimado após um acidente com um fogão à lenha no início de julho teve alta do Hospital Infantil de Vitória nesta sexta-feira (11). Segundo o médico Vitor Moreira, em entrevista à TV Gazeta , foi preciso fazer um enxerto de pele na paciente. Isso significa que partes da pele de outros locais do corpo da criança foram colocadas nos ferimentos causados pelas queimaduras.

A menina se feriu após uma outra pessoa tentar acender o fogão com lenha, plástico e uma garrafa descartável, com uma substância não identificada. Após riscar o fósforo, as chamas ficaram descontroladas e atingiram a menina no rosto e no braço.

O tratamento, que durou 60 dias, foi encerrado com êxito e a criança teve alta para a alegria da família e dos médicos.

"Graças a Deus mais uma criança saindo. Nosso serviço é referência no Estado, o índice de mortalidade é bem pequeno e a maioria sai com sucesso", disse a Dra. Maria Ribeiro, que participou da reabilitação da menina.