Menina de 8 anos faz vídeo para arrecadar doações para crianças de Vila Velha

Sophia em meio aos brinquedos que já conseguiu arrecadar Crédito: Arquivo da família

Sophia Azevedo Batista, de 8 anos, sempre gostou de ajudar. Segundo conta a mãe, Cassia Azevedo, de 41 anos, desde muito pequena a menina se envolve nos projetos sociais realizados pela igreja que frequenta. Desta vez, Sophia, ao saber da história de três crianças de Vila Velha, que perderam os pais, ficou comovida e quis logo juntar brinquedos e roupas para doar. Quando os pais perceberam, ela já tinha postado vídeo nas redes sociais pedindo ajuda de outras pessoas que também pudessem participar da ação.

De acordo com Cássia, a iniciativa surgiu de orações virtuais em família. "Durante a pandemia , a gente em casa vem fazendo oração em família, online e, no final da semana, a gente faz doações em que todos contribuem. E aí surgiu esta família que as crianças perderam os pais, então chamei Sophia para juntar brinquedos que não usa. No dia seguinte ela pediu para eu ficar em casa com ela para separar doações. Depois ela postou no Instagram. Ontem (03), quando a gente foi levar os brinquedos à igreja católica, em Itararé, ela ouviu que o sonho de uma dessas crianças era de ter uma boneca. Parece que esta menina vende amendoim na rua até", afirmou.

O que mais chama à atenção é que Sophia, mesmo tão jovem, não pede ajuda dos mais velhos quando o assunto é ajudar, ela age espontaneamente. "A Sophia, quando começa a postar, não pede ajuda. No vídeo, ela diz para deixar as doações na Colibri Papelaria, e foi ela que decidiu, tanto que a gente nem postou no perfil da loja para não parecer manipulação. Quem quiser doar, pode também entrar em contato comigo no meu telefone. Estamos nesta sexta-feira (04) levando as doações para a Paróquia Santa Teresa de Calcutá e levaremos para as crianças neste sábado (05)", disse.

Segundo Cássia, as crianças que vão receber as doações tem idades de 10, 5 e 2 anos. As três vivem com a avó após a morte dos pais. "A menina mais velha relatou que o sonho dela era ter uma boneca e vende amendoim nas ruas para comprar uma", relata Cássia. As doações estão armazenadas na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, Vitória, e de lá serão levadas para Vila Velha, na tarde desta sábado (05).

Família reunida: as filhas Sophia e Lohanna, junto com Cássia e Marcelo Crédito: Arquivo da família