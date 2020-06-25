Médico de Muniz Freire é homenageado após vencer a Covid-19

Após se curar da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o médico Ezanilton Delson de Oliveira, 55 anos, voltou ao trabalho na Santa Casa de Muniz Freire, Região do Caparaó, nessa quarta-feira (24). O clínico geral da instituição chegou a ficar internado por conta da doença. A recepção surpresa dos colegas de trabalho emocionou o profissional.
O médico precisou ser internado em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, do dia 14 ao dia 18 de junho, para tratamento da doença. Depois, retornou para a casa, onde completou o isolamento domiciliar.
Na recepção da unidade, o médico e ex prefeito do município, recebeu as boas vindas dos colegas de trabalho do hospital. Até um vídeo foi preparado pelos funcionários em seu retorno. Nem tenho condições de falar, mas foi de extrema importância a força de vocês. Muito obrigada, disse o médico emocionado.
Muniz Freire contabiliza, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 74 casos positivos para o novo coronavírus, duas mortes e 50 curados. No município, cinco profissionais da área da saúde foram infectados e quatro já se encontram curados.