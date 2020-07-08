MEC e Inep falam sobre novas datas para o Enem 2020; acompanhe ao vivo

Estudantes negros devem entrar em contato no perfil do Pretos no Enem no Instagram ou através de e-mail Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A direção do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) confirmara, em uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (08), as novas datas para Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

CONFIRA AS DATAS

As provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. O Enem Digital será realizado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Também haverá uma reaplicação da prova nos dias 24 e 25 de fevereiro. Já o resultado será divulgado no dia 29 de março.