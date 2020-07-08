MEC e Inep falam sobre novas datas para o Enem 2020; acompanhe ao vivo

A direção do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) confirmara, em uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (08), as novas datas para Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
CONFIRA AS DATAS
As provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. O Enem Digital será realizado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Também haverá uma reaplicação da prova nos dias 24 e 25 de fevereiro. Já o resultado será divulgado no dia 29 de março.
A prova foi adiada pelo Ministério da Educação por causa da pandemia do coronavírus. Mais de 5,8 milhões de estudantes estão inscritos. Em enquete realizada a pedido do ex-ministro Abraham Weintraub, a maior parte dos estudantes (49,7%) votou para que o Enem fosse apenas em maio do ano que vem. Outros 35,3% optaram por janeiro. Acompanhe as novidades sobre o Enem: