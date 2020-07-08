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Educação

MEC e Inep falam sobre novas datas para o Enem 2020; acompanhe ao vivo

Prova foi adiada pelo Ministério da Educação  por causa da pandemia do coronavírus. Mais de 5,8 milhões de estudantes estão inscritos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 17:13

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 17:13

Estudantes negros devem entrar em contato no perfil do Pretos no Enem no Instagram ou através de e-mail
Estudantes negros devem entrar em contato no perfil do Pretos no Enem no Instagram ou através de e-mail Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A direção do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) confirmara, em uma  coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (08), as novas datas para  Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
CONFIRA AS DATAS
As provas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. O Enem Digital será realizado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.  Também haverá uma reaplicação da prova nos dias 24 e 25 de fevereiro. Já o resultado será divulgado no dia 29 de março. 
A prova foi adiada pelo Ministério da Educação  por causa da pandemia do coronavírus. Mais de 5,8 milhões de estudantes estão inscritos. Em enquete realizada a pedido do ex-ministro Abraham Weintraub, a maior parte dos estudantes (49,7%) votou para que o Enem fosse apenas em maio do ano que vem. Outros 35,3% optaram por janeiro. Acompanhe as novidades sobre o Enem: 

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