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Mais de 2 mil vagas no ES

MEC divulga resultado do Sisu 2020/2 e abre lista de espera

No Estado, foram 2.353 vagas em cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 09:40

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 09:40

Sistema de Seleção Unificada (Sisu)
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Divulgação
O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na manhã desta terça-feira, o resultado do processo seletivo para o  Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020/2. No Espírito Santo, foram  2.353 vagas em cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)
Para consultar os nomes dos selecionados na chamada regular, basta  selecionar o nome do curso pela instituição de ensino ou pela cidade através do site do Sisu. Também é possível verificar os resultados por meio do boletim do candidato.
CLIQUE AQUI E CONFIRA A LISTA DE APROVADOS

LISTA DE ESPERA

As matrículas dos aprovados em primeira chamada serão realizadas entre os dias 16 e 21 deste mês. Quem não for convocado, deve manifestar interesse em entrar na lista de espera começa nesta terça e vai até 21 de julho. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Sisu. A convocação dos candidatos em lista de espera  começará a partir de 24 de julho.
A convocação para matrícula dos que estão na lista de espera  será feita unicamente pelas instituições de ensino. Por isso, é importante o estudante monitorar, a partir do dia 24, as convocações junto à instituição que selecionou. 

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