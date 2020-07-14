MEC divulga resultado do Sisu 2020/2 e abre lista de espera

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na manhã desta terça-feira, o resultado do processo seletivo para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020/2. No Espírito Santo, foram 2.353 vagas em cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
Para consultar os nomes dos selecionados na chamada regular, basta selecionar o nome do curso pela instituição de ensino ou pela cidade através do site do Sisu. Também é possível verificar os resultados por meio do boletim do candidato.
LISTA DE ESPERA
As matrículas dos aprovados em primeira chamada serão realizadas entre os dias 16 e 21 deste mês. Quem não for convocado, deve manifestar interesse em entrar na lista de espera começa nesta terça e vai até 21 de julho. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Sisu. A convocação dos candidatos em lista de espera começará a partir de 24 de julho.
A convocação para matrícula dos que estão na lista de espera será feita unicamente pelas instituições de ensino. Por isso, é importante o estudante monitorar, a partir do dia 24, as convocações junto à instituição que selecionou.