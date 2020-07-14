MEC divulga resultado do Sisu 2020/2 e abre lista de espera

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Divulgação

Para consultar os nomes dos selecionados na chamada regular, basta selecionar o nome do curso pela instituição de ensino ou pela cidade através do site do Sisu. Também é possível verificar os resultados por meio do boletim do candidato.

LISTA DE ESPERA

As matrículas dos aprovados em primeira chamada serão realizadas entre os dias 16 e 21 deste mês. Quem não for convocado, deve manifestar interesse em entrar na lista de espera começa nesta terça e vai até 21 de julho. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Sisu. A convocação dos candidatos em lista de espera começará a partir de 24 de julho.