Marataízes registra 21ª morte por coronavírus

O caso foi divulgado na tarde desta quarta-feira (10), porém, o idoso faleceu nessa segunda-feira (08). A Secretaria Municipal de Saúde contou que ele era morador do bairro Arraias, foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento do município no dia 30 de maio. No dia seguinte, ele testou positivo para a Covid-19. O senhor foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, no dia 03 de junho.