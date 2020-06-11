Marataízes registra 21ª morte por coronavírus

Um idoso de 83 anos, com sequelas de AVC, foi a 21ª morte causada pelo novo coronavírus em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A vítima faleceu no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, uma das unidades que recentemente abriram vagas para o tratamento de pessoas com a doença.
O caso foi divulgado na tarde desta quarta-feira (10), porém, o idoso faleceu nessa segunda-feira (08). A Secretaria Municipal de Saúde contou que ele era morador do bairro Arraias, foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento do município no dia 30 de maio. No dia seguinte, ele testou positivo para a Covid-19. O senhor foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, no dia 03 de junho.
É a segunda morte registrada por Marataízes nesta semana. Na segunda-feira (08), a prefeitura informou a morte de outro morador do balneário. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município contabiliza 376 casos da doença e 305 pessoas curadas.