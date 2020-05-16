Lutamos até o último minuto, relata fisioterapeuta de UTIs  no ES

Thais Gomes Metzker, Luana Veiga, Ricardo Simão, Flávia Bressanelli, Karine César Romano, fisioterapeutas do Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Arquivo pessoal

Salas com dezenas de pacientes intubados em camas enfileiradas lado a lado. São alguns dos cenários vivenciados diariamente pelos fisioterapeutas intensivistas, profissionais responsáveis pela recuperação da capacidade respiratória dos pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Confira os depoimentos de alguns deles:

NESTA PANDEMIA ME DISPUS A AJUDAR AO MÁXIMO

Ricardo Simão, 42 anos, fisioterapeuta que atua em dois hospitais - Hospital Jayme Santos Neves e Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) Crédito: arquivo pessoal

Após 20 anos na profissão, o fisioterapeuta Ricardo Simão, 42 anos, que atua em dois hospitais - Hospital Jayme Santos Neves e Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) -, tem se surpreendido com as cenas vistas nos setores destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19. Ele cita as salas amarelas, onde camas de pacientes em estado grave, a maioria deles intubados, se enfileira. Parece uma cena de guerra, relata. Além dos plantões, ele ministra cursos para novos profissionais que estão sendo contratados. Nesta pandemia me dispus a ajudar o máximo que puder, conta.

"Trabalho há cinco anos no Hucam e recebi um chamado da coordenação do Hospital Jayme Santos Neves, onde atuei em 2014, para retornar, neste período emergencial. Recordo do período em que trabalhei lá que era uma unidade hospitalar com muito pacientes politraumatizados, com plantões puxados. Mas nada se compara ao que temos vivenciado, com uma rotina muito exaustiva, sob todos os aspectos. Em vinte anos de profissão nunca tinha presenciado cenas como as que tenho visto no hospital Jayme. As salas amarelas são exemplos. Cada uma com 20 leitos, todos enfileirados, todos com pacientes graves, há dias em que todos estão intubados. Parece um hospital de guerra. Nunca vi tantos pacientes graves, de uma mesma doença, no mesmo lugar. É preciso muita resiliência para você executar o seu trabalho sem que esta situação te consuma. E você precisa ficar o tempo todo paramentado. É uma rotina muito tensa porque pacientes em condição grave podem se desestabilizar muito rapidamente. Avalio que esta doença veio para ficar e vamos ter que nos readequar, mudar o padrão de comportamento, como na década dos anos 1980, com o advento da Aids.

Ricardo Biancardine, 40 anos, fisioterapeuta responsável técnico pelas UTIs do Hospital Santa Rita e a do Hospital Jayme Santos Neves. Crédito: Arquivo pessoal

NÃO BASTA SÓ O RESPIRADOR, É PRECISO TER UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO

O fisioterapeuta Ricardo Biancardine, 40 anos, é o responsável técnico pelas UTIs do Hospital Santa Rita e a do Hospital Jayme Santos Neves. Ela está afastado em isolamento após apresentar sintomas de tosse e dor de garganta, e aguarda o resultado do teste. Na avaliação dele, apesar de cuidados já serem adotados pelos profissionais de saúde, a Covid-19 fez com que todos passassem a ter um pouco mais de prevenção.

A fisioterapia intensivista é uma profissão que não se paga com o que produz. Cuidamos, por turno, de dez pacientes. Mas o retorno que estes profissionais dão, o que faz funcionar, é a rotatividade de leitos, a alta precoce, pacientes ficando o mínimo possível na enfermaria. Muito podem pensar que sabem manejar um equipamento de ventilação, mas é fácil provocar uma lesão ventilando de forma errada. Não basta ter só o respirador. É preciso ter um profissional especializado, que ajusta o equipamento às necessidades do paciente. É como um carro esportivo sem o piloto adequado. Com dez anos de profissão, nunca pensei que viveria uma situação como a de hoje, com tantos pacientes em situação grave. E que exige uma constante paramentação, cuidados redobrados na desparamentação, numa rotina que é preocupante quando se chega em casa, principalmente para os que têm família. E que nos marcam muito quando ouvimos histórias de pacientes distantes dos filhos. Tenho dois, um de 8 meses e uma de 3 anos.

Luana Veiga, de 24 anos, atua como fisioterapeuta intensivista do Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Arquivo pessoal

"A GENTE RESPIRA POR ELES"

Desde que iniciou na profissão, Luana Veiga, de 24 anos, atua como fisioterapeuta intensivista do Hospital Jayme Santos Neves, há quase três anos. Nesta pandemia do novo coronavírus, foi designada para a UTI de triagem dos pacientes com sintomas da doença. Quando eles são estabilizados, são encaminhados para outras áreas, de acordo coma confirmação ou não da doença. Tem vivido uma rotina intensa, em meio a pacientes em estado grave, onde nem sempre é possível adotar todas as técnicas para melhorar a saúde deles, ficando restrita ao uso respirador. A gente respira por eles, diz, ao se referir aos ajustes que são feitos aos equipamentos, adequando-o ao paciente, que está sedado.

Antes recebíamos pacientes graves, precisando de oxigênio, mas lúcidos, acordados, que vinham por conta de outras comorbidades. E conseguíamos ter um outro tipo de atuação em relação à parte motora, fazendo com que sentassem na beira da cama, ou em uma poltrona, andassem até o banheiro. Agora, com a Covid-19, eles já chegam muito grave, a maioria intubada, com o pulmão muito afetado. E na UTI em que atuo, onde é feita a triagem dos pacientes que chegam de outros hospitais ou municípios, a nossa ação ficou mais restrita a parte ventilatória, ajustando o respirador às necessidades daquela pessoa, acompanhando seus exames. A gente respira por eles, no sentido de que estamos controlando o respirador. Em outros setores do hospital, com pacientes confirmados e com boa evolução, que saem da ventilação, é possível fazer a reabilitação motora. E como os pacientes emagrecem rápido, a fisioterapia motora vai ajudá-los a voltar a ser independentes, a andar, mexer, sentar e até sair da cama. Quando isto acontece, é uma alegria inexplicável. Estamos vivendo um momento muito desafiador, mas amo o que faço, e é uma felicidade saber que ajudou a salvar mais uma vida.

Vanessa Rodrigues Gomes, 34 anos, dez deles como fisioterapeuta, atua na UTI do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) Crédito: Arquivo pessoal

"DA CHEGADA À SAÍDA, ESTAMOS SEMPRE AO LADO DA PACIENTE"

Vanessa Rodrigues Gomes, 34 anos, dez deles como fisioterapeuta, atua na UTI do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), que já está recebendo pacientes com a Covid-19. O quarto andar da unidade foi destinado a este tipo de atendimento, com pacientes separados por alas de confirmados, negativados e suspeitos.

Não tinha vivido nada como o que estou vivendo hoje. Atuo em uma área da fisioterapia que até então era pouco conhecida. Muitos não sabem que lidamos com a reabilitação pulmonar. Estamos presentes desde a chegada do paciente, analisando com os demais profissionais da equipe a condição dele, se vai precisar de intubação, processo que nós também acompanhamos. Cuidamos da recuperação do pulmão, do desmame do respirador, fazemos a extubação e, logo após, damos início a reabilitação motora e respiratória. Da chegada à saída, estamos sempre ao lado do paciente, ainda mais agora, com esta doença que afeta tanto a parte respiratória do paciente. E não é fácil, com todo o paramento que precisamos utilizar, levar conforto para as pessoas. Lançamos mão do olhar, do tom da fala, do toque para expressar o carinho e a atenção que aquelas pessoas que têm pais, filhos, amigos, que estão longe de todos, tanto precisam. Mas há os momentos recompensadores. Recente fizemos, pela primeira vez, uma pronação, uma técnica que visa melhorar a capacidade respiratória. O paciente estava em estado grave, com a oxigenação em queda. Quando acabamos de fazer o procedimento, a melhora foi imediata. Já começou a apresentar níveis mais altos de oxigenação. Foi muito recompensador para a equipe que, mesmo sem a experiência, conseguiu unir forças e realizar a manobra. Os exames posteriores confirmaram que foi a melhor decisão. Vibramos e comemoramos muito.Foi uma conquista.

Thais Gomes Metzker, 30 anos, fisioterapeuta, atua no Hospital Jayme Santos Neves Crédito: arquivo pessoal

"SOMOS TODOS FRÁGEIS"

Há seis anos, Thais Gomes Metzker, 30, atua no Hospital Jayme Santos Neves, e estava entre os primeiros profissionais a serem convidados a atuar com pacientes com Covid-19 naquele hospital. Somos todos iguais, frágeis, e vamos sair transformados desta pandemia, descobrindo o que de fato tem valor.