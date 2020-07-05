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Pandemia no Norte

Linhares registra mais três mortes por Covid-19, e total chega a 42

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as vítimas são idosos de 67, 79 e 87 anos, que morreram vítimas do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 17:03

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 17:03

Vista geral de Linhares: rede hoteleira da cidade no combate ao coronavírus
Linhares contabiliza 2.283 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Felipe Reis
O município de Linhares, na Região Norte do Estado, registrou três novos óbitos pelo novo coronavírus neste fim de semana, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O total de mortes pela doença chegou a 42 desde o início da pandemia.
De acordo com a secretaria, o último registro foi de uma idosa de 87 anos, que era moradora do bairro Jardim Laguna. A paciente possuía comorbidades (doenças preexistentes como diabetes ou hipertensão, por exemplo) e morreu na manhã deste domingo (5), no Hospital Geral de Linhares (HGL).
Outro idoso de 79 anos, também morreu vítima da Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima, que era moradora do bairro Aviso, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 do HGL e evoluiu a óbito na noite deste sábado (4).

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Além das duas mortes, na sexta-feira (3), outra idosa, de 67 anos, que estava em tratamento domiciliar foi socorrida e encaminhada em estado grave para o Hospital Geral de Linhares (HGL) e acabou não resistindo e morreu. Ela era moradora do bairro Santa Cruz e também possuía comorbidades.
Familiares dos idosos foram orientados sobre o protocolo do Ministério da Saúde, que recomenda o sepultamento de vítimas do novo coronavírus sem a realização de velórios, evitando assim novas contaminações pela doença.
Linhares confirma a quinta morte em decorrência da Covid-19
Para tentar frear o avanço da Covid-19, a Prefeitura de Linhares decretou medidas mais restritivas para o funcionamento do comércio na cidade Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

CORONAVÍRUS EM LINHARES

De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares neste sábado (4), o município contabiliza 2.283 casos confirmados do novo coronavírus.
Do total de casos confirmados, 1.286 pacientes estão em isolamento domiciliar, 53 estão internados em hospitais da região e 905 pessoas que tiveram a doença já são consideradas curadas clinicamente.

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