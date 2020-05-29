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Idosa de 89 anos

Prefeitura de Linhares confirma a sexta morte por coronavírus

Segundo a prefeitura, a vítima possuía comorbidades. O número total de casos confirmados no município é de 139
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 10:12

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 10:12

Linhares confirma a quinta morte em decorrência da Covid-19
Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
O município de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, confirmou a sexta morte em decorrência do novo coronavírus. A vítima é uma idosa, de 89 anos, que testou positivo para a doença. A paciente estava internada em um hospital da Grande Vitória.
A morte foi confirmada pela Prefeitura de Linhares na manhã desta sexta-feira (29). No dia anterior, o município já havia notificado mais um óbito pela Covid-19, que somavam 5 no total.  A quinta morte foi de uma idosa de 85 anos, que também estava internada.
Agora, com o novo registro, os bairros com mortes confirmadas são: Interlagos, com duas mortes, seguido de Araçá, Novo Horizonte, Juparanã e Bebedouro, com um óbito cada.
Segundo a prefeitura, conforme determinações e protocolos do Ministério da Saúde, a família foi orientada a realizar o sepultamento da idosa sem a realização de velório.

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CORONAVÍRUS EM LINHARES

Segundo a prefeitura, entre quarta (27) e quinta-feira (28), foram confirmados 13 novos casos de contaminação pela Covid-19 na cidade, além de dois óbitos. O número total de casos confirmados é de 139 casos, sendo que 103 são considerados curados clinicamente, 25 em isolamento domiciliar e 6 pacientes estão internados em hospitais.
De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira (28), 1.566 casos foram notificados e destes, 616 foram descartados; 811 casos são considerados suspeitos e ainda aguardam resultado de exames.

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TAXA DE ISOLAMENTO

Apesar das medidas de prevenção para diminuir o avanço do novo coronavírus no município, Linhares é um dos municípios capixabas com a pior taxa de isolamento social, com média de 42%, quando o índice de isolamento ideal é de 70%, segundo a prefeitura.
Esse dado é levado em consideração na elaboração da nova matriz de risco do Espírito Santo, que define medidas restritivas de funcionamento de diversos setores, com o objetivo de reduzir o avanço da Covid-19.

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