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Ameaça de greve

Justiça proíbe greve e ônibus circulam neste domingo (17)

Paralisação chegou a ser deliberada pelos membros do Sindicato dos Rodoviários, mas uma liminar determinou que os ônibus deveriam continuar circulando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 08:57

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 08:57

^Onibus do Transcol com aviso de
Ônibus do Transcol vão passar a rodar sem cobradores a partir deste domingo, 17 Crédito: Carlos Alberto Silva
Os ônibus do sistema Transcol circulam pelas ruas da Grande Vitória na manhã deste domingo( 17). Na tarde de sábado, 16, os rodoviários prometeram uma greve em protesto contra a retirada dos cobradores dos ônibus  os coletivos agora circulam apenas com motoristas e as passagens só poderão ser pagas com o bilhete único.
De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), José Carlos Sales, a greve foi mesmo deliberada, mas ainda no sábado uma liminar da Justiça impediu a paralisação.

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Respeitamos a liminar e não fizemos a greve. Porém, alguns motoristas podem não ter ido ao trabalho hoje, prejudicando uma ou outra viagem, mas a informação que temos é de que está tudo normal, contou o presidente do Sindirodoviários. O presidente ainda disse que vai avaliar com a diretoria do Sindicato se recorre da decisão judicial e que os ônibus estão, de fato, circulando sem cobradores.
Justiça proíbe greve e ônibus circulam neste domingo
De acordo com decisão da juíza do Trabalho Helen Ramos, o descumprimento da decisão acarretaria uma multa diária de R$ 20 mil ao Sindicato.
De acordo com informações do repórter da TV Gazeta Leandro Tedesco, os pontos de ônibus permaneciam vazios neste domingo. 

DEMORA

Ainda assim, moradores reclamaram da falta de ônibus nas primeiras horas deste domingo.  Fhilipe Nunes Vicente, que mora na Ponta da Fruta, em Vila Velha,  disse que chegou ao ponto às 4h50 para ir para o trabalho e só conseguiu chegar ao Terminal de Vila Velha às 7h.  
"No terminal um fiscal disse que só havia uma linha circulando por toda a região 5 de Vila Velha. Das 10 linhas, só uma estava circulando e, ainda assim, passou bem depois do horário", reclamou.

CONTRATOS SUSPENSOS

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na sexta-feira (15), o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou que os cobradores estão sendo afastados por 60 dias com base na Medida Provisória 936, mantendo o vínculo empregatício e reduzindo os salários. E que, após este prazo, os funcionários retornarão aos postos de trabalho.
"Eles têm garantia à saúde, garantia ao salário e à renda. Não vão trabalhar, vão ficar afastados por 60 dias. É uma decisão do governo. É claro que os empresários têm que acatar a medida, mas nenhum cobrador será demitido ou poderá ser demitido, afirmou.

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