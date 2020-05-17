Justiça proíbe greve e ônibus circulam neste domingo (17)

Ônibus do Transcol vão passar a rodar sem cobradores a partir deste domingo, 17 Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), José Carlos Sales, a greve foi mesmo deliberada, mas ainda no sábado uma liminar da Justiça impediu a paralisação.

Respeitamos a liminar e não fizemos a greve. Porém, alguns motoristas podem não ter ido ao trabalho hoje, prejudicando uma ou outra viagem, mas a informação que temos é de que está tudo normal, contou o presidente do Sindirodoviários. O presidente ainda disse que vai avaliar com a diretoria do Sindicato se recorre da decisão judicial e que os ônibus estão, de fato, circulando sem cobradores.

Your browser does not support the audio element. Justiça proíbe greve e ônibus circulam neste domingo

De acordo com decisão da juíza do Trabalho Helen Ramos, o descumprimento da decisão acarretaria uma multa diária de R$ 20 mil ao Sindicato.

De acordo com informações do repórter da TV Gazeta Leandro Tedesco, os pontos de ônibus permaneciam vazios neste domingo.

DEMORA

Ainda assim, moradores reclamaram da falta de ônibus nas primeiras horas deste domingo. Fhilipe Nunes Vicente, que mora na Ponta da Fruta, em Vila Velha, disse que chegou ao ponto às 4h50 para ir para o trabalho e só conseguiu chegar ao Terminal de Vila Velha às 7h.

"No terminal um fiscal disse que só havia uma linha circulando por toda a região 5 de Vila Velha. Das 10 linhas, só uma estava circulando e, ainda assim, passou bem depois do horário", reclamou.

CONTRATOS SUSPENSOS

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na sexta-feira (15), o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou que os cobradores estão sendo afastados por 60 dias com base na Medida Provisória 936, mantendo o vínculo empregatício e reduzindo os salários. E que, após este prazo, os funcionários retornarão aos postos de trabalho.