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Festa virtual

Justiça autoriza Festa da Polenta em formato on-line

Associação que organiza o evento conseguiu, na Justiça, uma liminar que autoriza a utilização do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman para a transmissão da Festa da Polenta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 20:22

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 20:22

Venda Nova se prepara para a 41ª Festa da Polenta
Tombo da polenta gigante  Crédito: TV Gazeta Sul
A tradicional Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, vai acontecer neste ano, mas de maneira virtual. A associação que organiza o evento conseguiu, na Justiça, uma liminar que autoriza a utilização do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman para a transmissão da festa.
Na semana passada, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) notificou o prefeito de Venda Nova do Imigrante para que não concedesse o alvará autorizando a programação no local, por riscos a transmissão do novo coronavírus. A orientação foi acatada, mas a organização ingressou com uma ação e conseguiu uma decisão favorável na Justiça nesta quinta-feira (01).
Nosso desejo foi sempre fazer o evento on-line e respeitando as orientações do decreto estadual. Queremos que todos participem, mas de suas casas, onde estiverem, nos marcando nas redes sociais, enviando os registros. Precisamos respeitar os 1,5 mil voluntários, são quase meio século de tradição, que ajudam muito as entidades da cidade, expressou o presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol), Paulo Mazzoco, ao falar da importância da festa para o turismo e a economia da cidade.
O cenário para a transmissão da 42ª Festa da Polenta  No quintal,  veiculado pelo canal da festa no You Tube, será o Centro de Eventos. Para o pequeno contingente que irá trabalhar no formato on-line, a organização afirma que seguirá todas as recomendações dos órgãos de saúde, como a higienização das mãos e o uso de máscaras.
Segundo Mazzoco, o festejo começa na próxima sexta-feira (09), às 20h, com shows. No sábado (10), haverá a parada das famílias  um tradicional cortejo homenageando as famílias dos imigrantes italianos. A parada será drive-in, com as pessoas dentro de seus carros, tratores, reboques. Estamos limitando a participação e o trajeto será menor. Na cidade, as pessoas assistirão também de suas casas, revela o presidente.
A transmissão também contará com apresentações de dança típica e shows. O tombo da polenta gigante também será transmitido pela internet, no domingo (18), assim como a tradicional missa na Matriz São Pedro Apóstolo.

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