Justiça atende pedido do MPF para que ES corrija dados sobre UTI

Com a solicitação atendida, devem passar a constar, permanentemente, informações sobre o número de "leitos de UTI operacionais remanescentes". Ou seja, aqueles que estão prontos para a acomodação de pacientes adultos  o que inclui a disponibilidade de equipamentos, como respiradores, e de equipe médica.

É o número de leitos de UTI no Estado destinados à Covid-19 que estão ocupados nesta sexta-feira (6)

"A divulgação da taxa de ocupação de forma genérica e indiscriminada gerou distorção na percepção real da ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 (...) São dados de vital importância para indicar e avalizar a adoção de políticas públicas não só pelo Estado, mas também pelos gestores municipais"

De acordo com o magistrado, "a inclusão dos leitos exclusivos para crianças no coeficiente geral da taxa de ocupação (...) distorce a percepção da verdadeira situação da saúde pública capixaba", induzindo à adoção de medidas que podem ser, por isso, equivocadas, e ainda "promove a falsa impressão de segurança para a população, em geral".