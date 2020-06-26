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28 vítimas na cidade

Jovem de 28 anos morre de Covid-19 em Linhares, no ES

O óbito foi confirmado pela Prefeitura de Linhares na manhã desta sexta-feira (26). A paciente estava internada na UTI do Hospital Geral de Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 12:26

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 12:26

22/04/20 - Linhares - Comércio de Linhares vai funcionar em dois turnos para evitar aglomerações
O município contabiliza 1.478 casos confirmados do novo coronavírus e 28 óbitos em decorrência da doença Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Em Linhares, uma jovem de 28 anos morreu vítima do novo coronavírus na noite desta quinta-feira (25). A paciente era moradora do bairro Interlagos e testou positivo para a Covid-19. O município registra 28 óbitos confirmados.
Jovem de 28 anos morre de Covid-19 em Linhares, no ES
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares informou que a jovem possuía comorbidades. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Linhares (HGL) e evoluiu a óbito.
Como determina o protocolo do Ministério da Saúde, familiares de pessoas que morrem vítimas do novo coronavírus são orientados a realizar o sepultamento sem a realização de velórios, diminuindo as possibilidades de novas contaminações.

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Com mais um óbito, Linhares contabiliza 28 vítimas da Covid-19 e 1.478 casos confirmados, segundo dados divulgados no boletim desta quinta-feira (25).
Segundo a Prefeitura de Linhares, em 24 horas, foram 185 novos casos diagnosticados. Do total de casos confirmados, 446 já são considerados curados clinicamente.

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