O município contabiliza 1.478 casos confirmados do novo coronavírus e 28 óbitos em decorrência da doença Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Em Linhares , uma jovem de 28 anos morreu vítima do novo coronavírus na noite desta quinta-feira (25). A paciente era moradora do bairro Interlagos e testou positivo para a Covid-19. O município registra 28 óbitos confirmados.

Your browser does not support the audio element. Jovem de 28 anos morre de Covid-19 em Linhares, no ES

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares informou que a jovem possuía comorbidades. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Linhares (HGL) e evoluiu a óbito.

Como determina o protocolo do Ministério da Saúde, familiares de pessoas que morrem vítimas do novo coronavírus são orientados a realizar o sepultamento sem a realização de velórios, diminuindo as possibilidades de novas contaminações.

AVANÇO DO CORONAVÍRUS

Com mais um óbito, Linhares contabiliza 28 vítimas da Covid-19 e 1.478 casos confirmados, segundo dados divulgados no boletim desta quinta-feira (25).