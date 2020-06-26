Em Linhares, uma jovem de 28 anos morreu vítima do novo coronavírus na noite desta quinta-feira (25). A paciente era moradora do bairro Interlagos e testou positivo para a Covid-19. O município registra 28 óbitos confirmados.
Jovem de 28 anos morre de Covid-19 em Linhares, no ES
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares informou que a jovem possuía comorbidades. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Linhares (HGL) e evoluiu a óbito.
Como determina o protocolo do Ministério da Saúde, familiares de pessoas que morrem vítimas do novo coronavírus são orientados a realizar o sepultamento sem a realização de velórios, diminuindo as possibilidades de novas contaminações.
AVANÇO DO CORONAVÍRUS
Com mais um óbito, Linhares contabiliza 28 vítimas da Covid-19 e 1.478 casos confirmados, segundo dados divulgados no boletim desta quinta-feira (25).
Segundo a Prefeitura de Linhares, em 24 horas, foram 185 novos casos diagnosticados. Do total de casos confirmados, 446 já são considerados curados clinicamente.