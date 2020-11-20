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Caiu da ponte

Jovem de 25 anos morre após carro cair em rio de Aracruz

O corpo do rapaz foi encontrado dentro do veículo. O acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (20), na rodovia ES-257. Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros também participaram das buscas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 18:23

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 18:23

Carro que caiu da ponte foi retirado do rio pelo Corpo de Bombeiros, em Aracruz
Carro que caiu da ponte foi retirado do rio pelo Corpo de Bombeiros, em Aracruz Crédito: Divulgação / Bombeiros
Corpo de Bombeiros confirmou que uma pessoa morreu após um carro cair de uma ponte e ficar submerso por várias horas em um rio na cidade de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (20), na rodovia ES-257. O corpo foi encontrado dentro do veículo.
A vítima foi identificada como Matheus Scarpati Campagnaro, de 25 anos. O jovem era bacharel em direito e trabalhava com o pai na administração de um posto de combustíveis, em João Neiva. De acordo com conhecidos do jovem, ele tinha o costume de passar pelo trecho diariamente e estava seguindo para o trabalho quando o acidente aconteceu. A família de Matheus é de Aracruz.
O trabalho de buscas começou ainda durante a manhã (20) e o carro foi retirado do rio no meio da tarde. Uma equipe de mergulhadores dos bombeiros também atuou no resgate. A falta de visibilidade da água foi uma das principais dificuldades durante o trabalho. A grande quantidade de árvores nas margens do rio também atrapalhou a movimentação do guindaste utilizado para tirar o carro do rio.
Inicialmente, algumas testemunhas afirmaram para os bombeiros que duas pessoas poderiam estar no carro, mas depois das buscas, os militares descartaram essa possibilidade.
"As buscas foram difíceis, porque tinham muitas árvores perto do rio e isso atrapalhou na retirada do carro. Encontramos um corpo no local, do jovem identificado como Matheus", disse o tenente Lima, do Corpo de Bombeiros. 
Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta.

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