Jovem de 25 anos morre após carro cair em rio de Aracruz

Carro que caiu da ponte foi retirado do rio pelo Corpo de Bombeiros, em Aracruz Crédito: Divulgação / Bombeiros

A vítima foi identificada como Matheus Scarpati Campagnaro, de 25 anos. O jovem era bacharel em direito e trabalhava com o pai na administração de um posto de combustíveis, em João Neiva. De acordo com conhecidos do jovem, ele tinha o costume de passar pelo trecho diariamente e estava seguindo para o trabalho quando o acidente aconteceu. A família de Matheus é de Aracruz.

O trabalho de buscas começou ainda durante a manhã (20) e o carro foi retirado do rio no meio da tarde. Uma equipe de mergulhadores dos bombeiros também atuou no resgate. A falta de visibilidade da água foi uma das principais dificuldades durante o trabalho. A grande quantidade de árvores nas margens do rio também atrapalhou a movimentação do guindaste utilizado para tirar o carro do rio.

Inicialmente, algumas testemunhas afirmaram para os bombeiros que duas pessoas poderiam estar no carro, mas depois das buscas, os militares descartaram essa possibilidade.

"As buscas foram difíceis, porque tinham muitas árvores perto do rio e isso atrapalhou na retirada do carro. Encontramos um corpo no local, do jovem identificado como Matheus", disse o tenente Lima, do Corpo de Bombeiros.