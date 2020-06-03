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Fatalidade

Jovem cai de moto e morre atropelado por carreta em Domingos Martins

O trabalhador de granja Fabricio Littig, de 22 anos, se desequilibrou da moto e caiu na rua no exato momento em que passava uma carreta, que o atropelou. Acidente aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (2), no distrito de Melgaço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 09:50

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 09:50

Fabricio morreu atropelado no fim da tarde desta terça (02), mas o corpo só foi recolhido à noite
Fabricio morreu atropelado no fim da tarde desta terça (02), mas o corpo só foi recolhido à noite Crédito: Internauta
Uma fatalidade resultou na morte do granjeiro Fabricio Littig, de 22 anos, no fim da tarde desta terça-feira (2), no distrito de Melgaço, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.
Por volta das 17h45, Fabrício estava parado sobre a moto em frente a um comércio e deu partida para sair. Logo após acionar o motor da moto, o rapaz se desequilibrou e caiu à esquerda da motocicleta, logo à frente de um quebra-molas.

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Exatamente no momento da queda, quase que simultaneamente ao tocar o chão, uma carreta que passava pela pista passou sobre o corpo de Fabricio, que não teve como reagir para escapar.
Embora lenta devido ao redutor de velocidade, a carreta não conseguiu parar a tempo de evitar o atropelamento. O veículo tinha placas do Rio Grande do Sul e faria uma entrega na região. O motorista, em choque, desceu da cabine ao notar que a carreta havia passado sobre algo, porém nada pode fazer. Ele prestou depoimento à polícia da cidade e foi liberado.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas já encontraram o rapaz sem vida ao chegarem ao local. Fabrício trabalhava em uma granja da região de Santa Maria do Jetibá e era conhecido no distrito de Domingos Martins.
Uma equipe de perícia da Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante chegou ao local do atropelamento por volta das 20h30, quase três horas após o acidente. O corpo do jovem foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória.
Segundo a Polícia Militar da cidade, Fabrício era solteiro e natural da cidade de Santa Maria de Jetibá. 

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