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Covid-19

Itapemirim tem primeira morte por coronavírus confirmada

Segundo a prefeitura do balneário, a vítima foi internada na segunda-feira (11) e morreu ontem  (14) no Hospital Evangélico de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 15:38

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 15:38

Hospital Evangélico de Itapemirim
Vítima estava internada no Hospital Evangélico de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMI
A prefeitura de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, confirmou, no final da manhã desta sexta-feira (15), a primeira morte por coronavírus no município. Foi um idoso de 72 anos, morador da localidade de Graúna. Segundo a prefeitura do balneário, a vítima foi internada na segunda-feira (11) e morreu ontem  (14) no Hospital Evangélico de Itapemirim. O idoso era pai de oito filhos.
A Vigilância Epidemiológica do município reforçou a necessidade de evitar aglomerações e alerta  que as pessoas devem ficar em casa ajudando a combater a pandemia do coronavírus.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Itapemirim tem até a tarde desta sexta-feira (15), 15 casos confirmados da doença e cinco curados. Ainda de acordo com o município, sete pessoas se recuperam em isolamento domiciliar. 

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