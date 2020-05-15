Itapemirim tem primeira morte por coronavírus confirmada

A prefeitura de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, confirmou, no final da manhã desta sexta-feira (15), a primeira morte por coronavírus no município. Foi um idoso de 72 anos, morador da localidade de Graúna. Segundo a prefeitura do balneário, a vítima foi internada na segunda-feira (11) e morreu ontem (14) no Hospital Evangélico de Itapemirim. O idoso era pai de oito filhos.
A Vigilância Epidemiológica do município reforçou a necessidade de evitar aglomerações e alerta que as pessoas devem ficar em casa ajudando a combater a pandemia do coronavírus.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Itapemirim tem até a tarde desta sexta-feira (15), 15 casos confirmados da doença e cinco curados. Ainda de acordo com o município, sete pessoas se recuperam em isolamento domiciliar.