Isolamento social: Rio Novo do Sul libera delivery para comércio

Barreira sanitária em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação

Diversas tipos de comércios estão proibidos de abrir as portas desde o sábado (20), quando passou a valer o novo decreto. A entrega via delivery, que não era prevista texto anterior, foi liberada com o documento divulgado nesta tarde.

O comércio não essencial poderá trabalhar com sistema de delivery, mantendo a suspensão do atendimento presencial. Parques, academia popular, ginásios e campos de futebol continuam com as atividades suspensas por tempo indeterminado, disse Fiorio.

Para o prefeito, com a restrição das atividades econômicas, a semana começou com fluxo menor de pessoas nas ruas. A segunda-feira amanheceu com barreiras sanitárias nas entradas do município e muito pouca circulação de pessoas. A população voltou a compreender a necessidade de permanecer em casa e evitar a proliferação do vírus, afirma o prefeito.

Prefeitura instalou barreiras sanitárias na cidade Crédito: Divulgação/PMRNS

Cortado pela BR 101, o pequeno município, que tem pouco mais de 11 mil habitantes, contabiliza até o momento 109 casos da doença, cinco mortes e 63 pessoas curadas, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no Painel Covid-19.

Rio Novo do Sul, que na última semana estava classificada como risco moderado para a transmissão da doença, pertence agora aos municípios de risco alto, de acordo com a matriz de risco elaborada pelo governo do Estado.

NOVAS REGRAS

Pelo novo decreto, estão proibidos de funcionar: academias ou estúdios, centros comerciais, galerias, estabelecimentos comerciais em geral, bares, barbearias, salões de estética e cabeleireiros, casas lotéricas, feiras públicas ou privadas, serviços ou comércio de ambulantes, o atendimento presencial em concessionária prestadora de serviço público, atendimento ao público presencial em agências bancárias, públicas ou privadas.

Farmácias, clínicas e laboratórios, supermercados, mercados de alimentos, açougues, padarias, lojas de cuidados de animais, postos de combustíveis, e oficinas e borracharias localizadas às margens da rodovia BR 101 podem funcionar.