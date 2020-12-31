Incêndio em restaurante se alastra e atinge 3 carros na Praia do Morro

O Corpo de Bombeiros havia informado que o fogo tinha começado em um apartamento. Após a divulgação desta matéria, no entanto, a assessoria da corporação afirmou que o foco do incêndio foi em um restaurante. A informação foi corrigida.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 19h30 desta quarta-feira. O fogo foi controlado e extinto e não há registro de vítimas. A perícia não foi acionada. Veja a nota da Sesp na íntegra.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio, por volta das 19h30, na Praia do Morro, em Guarapari. As chamas iniciaram na cozinha de um restaurante, na sobreloja de um edifício, e se alastraram para a garagem. Três carros e uma motocicleta foram incendiados, além de aparelhos de ar-condicionado e bicicletas. As chamas foram combatidas e extintas, sem registro de vítimas no local. Não houve pedido de perícia.