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Dano ao meio-ambiente

Incêndio destrói vegetação próxima à Praia Secreta, em Vila Velha

Fumaça alterou a paisagem e podia ser vista da Praia da Costa e de Itapuã, no início da tarde desta segunda-feira (17); não há informações sobre vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 15:25

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 15:25

Incêndio destrói área de vegetação próxima à Praia Secreta, em Vila Velha
Incêndio destrói área de vegetação próxima à Praia Secreta, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Um incêndio destruiu uma área de vegetação que fica próxima da Praia Secreta, em Vila Velha, no início da tarde desta segunda-feira (17). Acionado às 12h30, o Corpo de Bombeiros esteve no local e combateu o fogo. Não há informações sobre a extensão do dano ambiental e nem de vítimas.
Fotógrafo de A Gazeta, Vitor Jubini registrou o incêndio e as consequências nas paisagens da região: a fuligem podia ser vista ao longo da orla da Praia da Costa e de Itapuã. Alguns moradores de Vitória também relataram a ocorrência de fumaça e céu cinza durante esta tarde.

Incêndio destrói área de vegetação próxima à Praia Secreta, em Vila Velha

Apesar de encerrado o trabalho dos bombeiros, ainda existiam pequenos focos de incêndio, em pontos isolados, por volta das 17h. Porém, o chefe da guarnição que atuou na ocorrência garantiu que eles serão extintos naturalmente, por estarem próximos do mar e de pedras. O local segue sob monitoramento.

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