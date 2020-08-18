Crianças brincam com fósforo e põem fogo em casa no Caparaó

Um incêndio na manhã desta terça-feira (18) em uma casa em Guaçuí, região do Caparaó, deixou um dos cômodos da residência destruídos. O fogo teria começado após crianças brincarem com fósforos no quarto. Segundo os Bombeiros, as crianças estavam sozinhas em casa, o Conselho Tutelar foi acionado.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados às 9h40, na rua José Ferreira Alves, no bairro João Ferraz de Araújo. O fogo estava confinado ainda em um quarto da casa, em chamas, já alastrando por todo o cômodo. O combate, segundo os militares, durou aproximadamente 10 minutos até a extinção total das chamas. As crianças não ficaram feridas.
O dono da casa não estava no local, informou o Corpo de Bombeiros. Segundo informações da vizinha, o incêndio iniciou com as crianças que estavam no quarto, trancados dentro da casa e começaram a brincar com fósforos. Elas não ficaram feridas.
A reportagem tentou contato com o Conselho Tutelar, que foi acionado no caso, mas até o momento, não obteve retorno do órgão.