Incêndio atinge residência em Carapina Grande, na Serra

Um incêndio atingiu uma casa na madrugada deste sábado (13) localizada no Bairro Carapina Grande, na Serra. Um homem, que seria o proprietário do local, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, foi socorrido para uma unidade de saúde de Carapina após inalar uma grande quantidade de fumaça, mas não apresentava queimaduras.
De acordo com informações divulgadas pelos Bombeiros, ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio.
Uma perícia foi solicitada pelo proprietário do local, para apurar as causas da ocorrência. O resultado ficará pronto em, no mínimo, 30 dias.