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Durante a madrugada

Incêndio atinge residência em Carapina Grande, na Serra

Um homem, que seria o proprietário do imóvel,  foi levado para uma unidade de saúde após inalar fumaça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 13:02

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 13:02

Bombeiros afirmam que as medidas são urgentes e de caráter temporário
O Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o combate às chamas  Crédito: Reprodução do Facebook
Um incêndio atingiu uma casa na madrugada deste sábado (13) localizada no Bairro Carapina Grande, na Serra. Um homem, que seria o proprietário do local, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, foi socorrido para uma unidade de saúde de Carapina após inalar uma grande quantidade de fumaça, mas não apresentava queimaduras.
De acordo com informações divulgadas pelos Bombeiros, ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio. 
Uma perícia foi solicitada pelo proprietário do local, para apurar as causas da ocorrência. O resultado ficará pronto em, no mínimo, 30 dias.

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