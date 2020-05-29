Idosos retirados

Incêndio atinge prédio em Domingos Martins, na Região Serrana do ES

As chamas destruíram o andar superior do imóvel. Um casal de idosos, que mora nos fundos do prédio, foi retirado do local por vizinhos antes da chegada dos Bombeiros
Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 08:41

As chamas queimaram todo o andar de cima do prédio, mas não houve feridos Crédito: Internauta/Divulgação
Um incêndio atingiu um prédio na cidade de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (28). Um casal de idosos, que mora nos fundos do imóvel que pegou fogo, foi retirado por vizinhos antes da chegada do Corpo de  Bombeiros. Uma mulher que mora no andar térreo também foi retirada do local.

O edifício fica localizado na Rua 7 de Setembro e as chamas começaram na parte de cima do prédio, que ficou completamente destruído. Não havia ninguém nesta casa no momento que o incêndio começou.
Por conta da força das chamas, a Polícia Militar isolou a rua até a chegada de um carro de combate a incêndio da Prefeitura de Domingos Martins. Na sequência, bombeiros do 4° Batalhão, localizado no município vizinho de Marechal Floriano, chegaram ao imóvel e continuaram o trabalho de controle das labaredas.
Vizinhos e moradores próximos ficaram assustados com a intensidade do fogo, porém o trabalho dos bombeiros rapidamente controlou as chamas e o incêndio ficou limitado ao prédio. Uma perícia será realizada pelo Corpo de Bombeiros para identificar as causas do incêndio.
Com informações da TV Gazeta

