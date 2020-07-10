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Fogo

Incêndio atinge casa no bairro Laranjeiras, na Serra

Segundo o morador do imóvel, provavelmente houve um curto-circuito que deu início ao incêndio, que atingiu um dos quartos da residência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 23:14

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 23:14

Incêndio atingiu uma casa na Serra nesta quinta-feira (9)
Incêndio atingiu uma casa na Serra nesta quinta-feira (9) Crédito: Internauta
Um incêndio atingiu uma casa em Laranjeiras, na Serra, no final da tarde desta quinta-feira (9). O fogo começou por volta das 18 horas e, segundo o morador Mário Vieira, provavelmente houve um curto-circuito que deu início ao incêndio, que atingiu um dos quartos da residência.
Mário informou que veio de Governador Valadares, em Minas Gerais, para morar no Espírito Santo com a família, sua esposa, o filho e a nora, há poucos meses. Ele contou que a casa era alugada e que eles estavam construindo uma casa própria em um lugar próximo de onde ocorreu o incêndio.

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O morador afirmou que não sabe como começou o incêndio, mas que provavelmente um curto-circuito deu início ao fogo. Ele contou que, onde o fogo se alastrou, era um quarto, onde estavam móveis e roupas. Mário disse que os objetos estavam desorganizados, já que eles iriam se mudar para a nova casa em pouco tempo.
Parte da casa foi destruída pelo incêndio, na Serra
Parte da casa foi destruída pelo incêndio, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Não houve nenhum ferido, já que Mário e sua família não estavam em casa no momento do incêndio, mas a família perdeu grande parte dos seus pertences. Apesar de todo o desespero de ver boa parte dos pertences sendo destruídos, ficou a sensação de alívio por ninguém ter sido ferido.
"O importante é a vida. As roupas, os móveis, eu tenho certeza que Deus dá tudo de novo. A gente vai trabalhar para isso, se Deus quiser", disse Mário.
Na manhã desta sexta-feira (10), a Sesp informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Laranjeiras, na Serra, no final da tarde ontem. Segundo o órgão, as chamas atingiram somente um cômodo do segundo andar da casa, onde não havia nenhuma pessoa, e foi extinto pelos militares após o combate.
A Sesp informou também que não houve solicitação de perícia e não há informação sobre as causas.
*Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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