Incêndio atinge casa no bairro Laranjeiras, na Serra

Incêndio atingiu uma casa na Serra nesta quinta-feira (9) Crédito: Internauta

Um incêndio atingiu uma casa em Laranjeiras, na Serra , no final da tarde desta quinta-feira (9). O fogo começou por volta das 18 horas e, segundo o morador Mário Vieira, provavelmente houve um curto-circuito que deu início ao incêndio, que atingiu um dos quartos da residência.

Mário informou que veio de Governador Valadares, em Minas Gerais, para morar no Espírito Santo com a família, sua esposa, o filho e a nora, há poucos meses. Ele contou que a casa era alugada e que eles estavam construindo uma casa própria em um lugar próximo de onde ocorreu o incêndio.

O morador afirmou que não sabe como começou o incêndio, mas que provavelmente um curto-circuito deu início ao fogo. Ele contou que, onde o fogo se alastrou, era um quarto, onde estavam móveis e roupas. Mário disse que os objetos estavam desorganizados, já que eles iriam se mudar para a nova casa em pouco tempo.

Parte da casa foi destruída pelo incêndio, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Não houve nenhum ferido, já que Mário e sua família não estavam em casa no momento do incêndio, mas a família perdeu grande parte dos seus pertences. Apesar de todo o desespero de ver boa parte dos pertences sendo destruídos, ficou a sensação de alívio por ninguém ter sido ferido.

"O importante é a vida. As roupas, os móveis, eu tenho certeza que Deus dá tudo de novo. A gente vai trabalhar para isso, se Deus quiser", disse Mário.

Na manhã desta sexta-feira (10), a Sesp informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Laranjeiras, na Serra, no final da tarde ontem. Segundo o órgão, as chamas atingiram somente um cômodo do segundo andar da casa, onde não havia nenhuma pessoa, e foi extinto pelos militares após o combate.

A Sesp informou também que não houve solicitação de perícia e não há informação sobre as causas.

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