Incêndio atinge área extensa de vegetação em bairro da Serra

A Gazeta, a fumaça era muito densa e intensa. Um incêndio atingiu uma extensa área de vegetação, no bairro Central Carapina , na Serra , na tarde desta quinta-feira (4). Segundo informações de um morador ao site, a fumaça era muito densa e intensa.

Incêndio atingiu área extensa de vegetação na tarde desta quinta-feira (4), em Central Carapina, na Serra Crédito: David Silva | Leitor A Gazeta

A fumaça era tão forte e extensa que foi possível ser vista de pontos distantes da Grande Vitória, como registrado pelo internauta Arial Gracelli ao passar pela Terceira Ponte.

Alguém sabe que incêndio é esse próximo a região de Jardim Camburi? Pode ser visto do alto da 3a Ponte. @AGazetaES @cbnvitoria pic.twitter.com/L15lIzalCc — Ariel Leão Gracelli (@ArielGracelli) August 4, 2022

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que foi acionado para a ocorrência e, no local, os militares encontraram dificuldades para a realização do combate direto às chamas, visto que a área concentrava solo úmido e turfa. Por isso, a guarnição optou por monitorar a região.

Após o fogo alcançar a área úmida da vegetação, o incêndio se extinguiu naturalmente. A área de turfa não foi afetada pelas chamas e não houve vítimas.