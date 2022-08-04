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Muita fumaça

Incêndio atinge área extensa de vegetação em bairro da Serra

As chamas estavam concentradas na região de Central Carapina e puderam ser vistas de muitos pontos da Grande Vitória. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio se extinguiu naturalmente
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

04 ago 2022 às 16:22

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 16:22

Um incêndio atingiu uma extensa área de vegetação, no bairro Central Carapina, na Serra, na tarde desta quinta-feira (4). Segundo informações de um morador ao site A Gazeta, a fumaça era muito densa e intensa.
Incêndio na Serra
Incêndio atingiu área extensa de vegetação na tarde desta quinta-feira (4), em Central Carapina, na Serra Crédito: David Silva | Leitor A Gazeta
A fumaça era tão forte e extensa que foi possível ser vista de pontos distantes da Grande Vitória, como registrado pelo internauta Arial Gracelli ao passar pela Terceira Ponte.
O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que foi acionado para a ocorrência e, no local, os militares encontraram dificuldades para a realização do combate direto às chamas, visto que a área concentrava solo úmido e turfa. Por isso, a guarnição optou por monitorar a região. 
Após o fogo alcançar a área úmida da vegetação, o incêndio se extinguiu naturalmente. A área de turfa não foi afetada pelas chamas e não houve vítimas.

Atualização

04/08/2022 - 5:58
Em contato com a reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi extinto naturalmente por volta das 17h30, quando as chamas atingiram uma região mais úmida. 

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