Incêndio atinge área extensa de vegetação em bairro da Serra

Um incêndio atingiu uma extensa área de vegetação, no bairro Central Carapina, na Serra, na tarde desta quinta-feira (4). Segundo informações de um morador ao site A Gazeta, a fumaça era muito densa e intensa.
A fumaça era tão forte e extensa que foi possível ser vista de pontos distantes da Grande Vitória, como registrado pelo internauta Arial Gracelli ao passar pela Terceira Ponte.
O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que foi acionado para a ocorrência e, no local, os militares encontraram dificuldades para a realização do combate direto às chamas, visto que a área concentrava solo úmido e turfa. Por isso, a guarnição optou por monitorar a região.
Após o fogo alcançar a área úmida da vegetação, o incêndio se extinguiu naturalmente. A área de turfa não foi afetada pelas chamas e não houve vítimas.
Atualização
04/08/2022 - 5:58
Em contato com a reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi extinto naturalmente por volta das 17h30, quando as chamas atingiram uma região mais úmida.