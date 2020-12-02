Ifes terá reunião para discutir determinação de retorno da aula presencial

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) convocou uma reunião extraordinária nesta quarta-feira (02) para discutir a portaria do Ministério da Educação (MEC), que determina a volta das aulas presenciais em institutos federais e universidades a partir do dia 4 de janeiro.
O reitor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Jadir Pela, é o presidente do conselho. O próprio Ifes ainda não tomou uma decisão sobre o retorno ou não das atividades presenciais, suspensas desde março por causa da pandemia do novo coronavírus.
Segundo nota enviada à reportagem, o Ifes está "avaliando junto aos órgãos colegiados os impactos das informações apresentadas na portaria em todas as unidades e cursos oferecidos pela instituição."
As atividades, de acordo com a portaria, terão que voltar a partir do dia 4 de janeiro seguindo as medidas para enfrentamento da pandemia de Covid-19 estabelecidas no Protocolo de Biossegurança do Ministério da Educação. Entre essas medidas, estão a garantia do distanciamento social nas salas e a manutenção do ensino à distância para alunos que são do grupo de risco para o coronavírus.
A portaria ainda define que os recursos digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais deverão ser utilizados de forma complementar, em caráter excepcional, para o cumprimento da carga horária das atividades pedagógicas.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) afirmou que vai discutir a retomada das atividades no modo híbrido, ou seja, presencial e remoto. A Administração Central da universidade, no entanto, manifestou preocupação em relação à portaria "num momento em que as taxas de transmissão do novo coronavírus voltam a crescer, tornando nebuloso o cenário futuro".
A Ufes disse ainda disse que não está claro quais serão as reais condições que as universidades públicas terão para cumprir as regras da portaria, "especialmente quanto à liberação de recursos para garantir a implantação de infraestrutura física e de biossegurança nos espaços presenciais".