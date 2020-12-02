Ifes terá reunião para discutir determinação de retorno da aula presencial

Fachada do Ifes de Vitória: aulas presenciais estão suspensas desde março Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo nota enviada à reportagem, o Ifes está "avaliando junto aos órgãos colegiados os impactos das informações apresentadas na portaria em todas as unidades e cursos oferecidos pela instituição."

As atividades, de acordo com a portaria, terão que voltar a partir do dia 4 de janeiro seguindo as medidas para enfrentamento da pandemia de Covid-19 estabelecidas no Protocolo de Biossegurança do Ministério da Educação. Entre essas medidas, estão a garantia do distanciamento social nas salas e a manutenção do ensino à distância para alunos que são do grupo de risco para o coronavírus.

A portaria ainda define que os recursos digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais deverão ser utilizados de forma complementar, em caráter excepcional, para o cumprimento da carga horária das atividades pedagógicas.