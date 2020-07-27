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Acidente

Idosa morre após ser atropelada na calçada, em Rio Novo do Sul

A motorista do veículo contou que estava fazendo uma conversão, quando precisou desviar de um carro e acabou atropelando um casal de idosos na calçada

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 19:20
Idosa morre após ser atropelada em Rio Novo do Sul
Idosa morre após ser atropelada em Rio Novo do Sul Crédito: Internauta
Uma idosa, de 69 anos, morreu após ser atropelada no centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde do último domingo (26). Segundo populares à Polícia Militar, a vítima conversava com um vizinho na calçada quando foi atingida por um carro. Ela chegou a ser socorrida para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu.
De acordo com a polícia, a motorista do veículo contou que estava fazendo uma conversão, quando precisou desviar de um carro estacionado e acabou atropelando um casal que estava na calçada. Ela realizou o teste do etilômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.
A senhora de 69 anos e o idoso de 74 anos receberam atendimento médico e foram encaminhadas posteriormente para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ela morreu no local. O estado de saúde do idoso não foi informado pela unidade.

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