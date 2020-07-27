Idosa morre após ser atropelada na calçada, em Rio Novo do Sul

Uma idosa, de 69 anos, morreu após ser atropelada no centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde do último domingo (26). Segundo populares à Polícia Militar, a vítima conversava com um vizinho na calçada quando foi atingida por um carro. Ela chegou a ser socorrida para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu.
De acordo com a polícia, a motorista do veículo contou que estava fazendo uma conversão, quando precisou desviar de um carro estacionado e acabou atropelando um casal que estava na calçada. Ela realizou o teste do etilômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.
A senhora de 69 anos e o idoso de 74 anos receberam atendimento médico e foram encaminhadas posteriormente para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ela morreu no local. O estado de saúde do idoso não foi informado pela unidade.