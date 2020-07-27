Idosa morre após ser atropelada na calçada, em Rio Novo do Sul

De acordo com a polícia, a motorista do veículo contou que estava fazendo uma conversão, quando precisou desviar de um carro estacionado e acabou atropelando um casal que estava na calçada. Ela realizou o teste do etilômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

A senhora de 69 anos e o idoso de 74 anos receberam atendimento médico e foram encaminhadas posteriormente para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ela morreu no local. O estado de saúde do idoso não foi informado pela unidade.