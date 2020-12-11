Homem morre enquanto trabalhava em supermercado em Guarapari

Prestador de serviço morre durante expediente em Guarapari Crédito: Divulgação | Extrabom

Um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços a um supermercado no bairro Muquiçaba, em Guarapari , morreu na manhã desta sexta-feira (11) enquanto trabalhava na padaria do estabelecimento. De acordo com a empresa, o atendimento ao público foi suspenso na unidade e deverá ser retomado neste sábado (12). Confira nota na íntegra:

"O Grupo Coutinho confirma que, na manhã desta sexta-feira (11), um funcionário de uma empresa terceirizada veio a óbito no interior da loja Extrabom, localizada no Extracenter, em Guaparari. O colaborador executava um serviço de instalação do forno da padaria, quando se sentiu mal. O Grupo Coutinho se solidariza com a família da vítima e informa que, assim que ocorreu o incidente, acionou a equipe do Samu. Em sinal de respeito, o atendimento ao público foi suspenso no supermercado".

Acionado pela reportagem, o Ministério Público do Trabalho ainda não se manifestou sobre o caso. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

Também demandada, a Polícia Militar informou, às 18h24, que um solicitante entrou em contato, via Ciodes (190), informando que um funcionário terceirizado estava fazendo instalação de um forno em um estabelecimento comercial, no bairro Muquicaba, em Guarapari, e que sofreu uma descarga elétrica e veio a óbito. Militares foram ao local, confirmaram o fato e a Polícia Civil foi acionada.

A PC informou, por volta das 18h30, que o fato foi registrado como acidente de trabalho e será apurado por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari. Após a realização dos trabalhos periciais, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico. Em nota, a corporação informou que somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro prazo legal.