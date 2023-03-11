Homem morre ao tentar fazer ligação elétrica entre casa e poste em Vila Velha

Tiago de Jesus de Carvalho, 42 anos, morreu quando tentava fazer uma ligação elétrica Crédito: Ari Melo/Reprodução

Um homem morreu após tentar fazer uma ligação elétrica entre a casa que morava e um poste no bairro São Torquato, em Vila Velha, na manhã deste sábado (11). A vítima foi identificada como Tiago de Jesus de Carvalho, 42 anos.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu um pouco antes das 10h. O agente João, da Guarda de Vila Velha, afirmou que uma viatura estava em patrulhamento pela região quando se deparou com o homem caído.

"Segundo as informações preliminares da Polícia Científica, pode ter ocorrido um curto-circuito, ele se assustou e caiu da escada de aproximadamente 3 metros de altura", disse o agente.

Ainda segundo o agente da Guarda, os familiares informaram que Tiago estava fazendo instalação de um ar-condicionado quando o acidente aconteceu.

"No primeiro contato com os profissionais de saúde do Samu que atenderam a vítima, não foi identificada queimadura, tudo indica que a morte aconteceu devido à queda. Mas somente a perícia para dar um laudo oficial", finalizou o agente.