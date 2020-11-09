Homem morre afogado em córrego de Dores do Rio Preto

Uma testemunha disse aos policiais que viu Paulo Sérgio na ponte, por volta das 17h. De repente, ouviu um barulho e, quando olhou, viu que ele havia caído no córrego. Em busca de ajuda, a testemunha chamou seu filho, que correu até o local e retirou a vítima do córrego e começou a tentar reanimá-lo, porém não conseguiu.