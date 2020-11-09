Homem morre afogado em córrego de Dores do Rio Preto

Um homem de 41 anos morreu afogado, na tarde deste domingo (8), em Dores do Rio Preto, no Caparaó Capixaba. Paulo Sérgio Tomé teria caído de uma ponte na comunidade rural, Córrego do Cerro. Populares tentaram reanimá-lo, mas ele veio a óbito no local.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada e, quando chegou no local, Paulo Sérgio estava caído, ao lado da ponte de acesso a uma propriedade, aparentemente sem marcas de violência ou lesão corporal. Ele havia sido retirado da água por populares.
Uma testemunha disse aos policiais que viu Paulo Sérgio na ponte, por volta das 17h. De repente, ouviu um barulho e, quando olhou, viu que ele havia caído no córrego. Em busca de ajuda, a testemunha chamou seu filho, que correu até o local e retirou a vítima do córrego e começou a tentar reanimá-lo, porém não conseguiu.
Uma ambulância de Dores do Rio Preto também foi até o local para realizar o atendimento, mas ele já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo levado para o Serviço de Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.